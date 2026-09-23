Mailza promete fábricas de gelo para fortalecer pesca no Acre

Mailza assume compromisso com fábricas de gelo e mais estrutura para fortalecer a pesca no Acre

A implantação de fábricas de gelo, a melhoria dos acessos aos rios e a oferta de equipamentos e transporte estão entre as medidas defendidas pela governadora e candidata à reeleição, Mailza, para fortalecer os pescadores do Acre. Os compromissos foram apresentados nesta quarta-feira (23) durante reunião com trabalhadores e lideranças da pesca na sede da Colônia de Pescadores e Aquicultores de Rio Branco (COLPAC), na Baixada da Cadeia Velha.

Ao lado do candidato a deputado estadual Paulo Ximenes, Mailza ouviu as dificuldades enfrentadas pela categoria, especialmente na conservação do pescado, no deslocamento até as áreas de pesca, no transporte da produção e na regularização de documentos. A governadora afirmou que as soluções serão construídas com a participação das colônias e adaptadas à realidade de cada região.

“Conheço de perto as necessidades da pesca, uma profissão difícil, que exige dedicação e ferramentas adequadas para garantir o sustento das famílias. No nosso governo, a pauta dos pescadores estará na mesa de decisões. Vamos trabalhar na regularização de documentos, na entrega de equipamentos, veículos, transporte e fábricas de gelo, ouvindo diretamente a categoria para estruturar esse plano de trabalho em todo o estado”, destaca Mailza.

As fábricas de gelo são consideradas uma das demandas mais urgentes da categoria porque permitem conservar o pescado por mais tempo, reduzem perdas e dão melhores condições para o transporte e a comercialização. Durante o encontro, os trabalhadores também defenderam melhorias na infraestrutura de acesso aos rios, suporte para o escoamento da produção e presença mais efetiva do poder público nas comunidades pesqueiras.

A presidente da COLPAC, Maria Lenes Farias, destacou que a reunião abriu espaço para que os pescadores apresentassem diretamente os problemas enfrentados no dia a dia. “Reunião de extrema importância para expor as dificuldades reais e o sofrimento do dia a dia do pescador, para que a nossa categoria seja ouvida e tenha suas demandas incluídas nos planos de governo, garantindo o apoio que os pescadores tanto precisam”, frisou.

Conservação, transporte e mercado

O compromisso assumido por Mailza no encontro será integrado às ações previstas em seu plano de governo para produção, armazenamento e comercialização de alimentos. Entre as propostas está a instalação de câmaras frias para pequenos produtores nos municípios, por meio de parcerias entre os governos estadual, federal e municipais.

A estrutura poderá contribuir para formar uma cadeia de conservação do pescado, desde a retirada dos rios até a chegada aos mercados. As fábricas de gelo atendem à necessidade imediata dos pescadores durante a atividade e o transporte, enquanto as câmaras frias permitem armazenar a produção e reduzir perdas antes da comercialização.

O plano também prevê ampliar a capacidade de beneficiamento e armazenagem da produção familiar, com novos armazéns nas regiões produtoras, além da aquisição de máquinas e equipamentos para associações, cooperativas e pequenos empreendimentos.

Outro compromisso é fortalecer a assistência técnica nos 22 municípios e apoiar os trabalhadores na regularização documental e no acesso ao crédito e aos programas de compras governamentais. A medida busca facilitar a inclusão dos produtores no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE.

Paulo Ximenes ressaltou a importância de manter a categoria participando da construção das políticas públicas. “Pela primeira vez, a pauta dos pescadores artesanais foi incluída de forma direta no plano de governo de uma candidata. A Mailza não é de falar muito, mas o que fala, ela cumpre. Conheço a seriedade do trabalho dela e sei que teremos portas abertas no governo para garantir os investimentos que a nossa categoria merece”, declarou.

Mailza afirmou que o apoio à pesca fará parte de uma estratégia mais ampla de valorização de quem produz, com infraestrutura, assistência técnica, armazenamento e melhores condições de comercialização.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom