Mailza reúne o maior número de lideranças políticas na Regional Purus

No grupo de apoiadores da governadora está o prefeito Toscano Veloso, de Manoel Urbano

Mailza é pré-candidata ao governo do Acre | Foto: Secom

A governadora Mailza Assis (PP) chega ao início da pré-campanha ao Governo do Acre reunindo o maior número de lideranças políticas da Regional Purus. Entre os apoios já declarados estão prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, uma deputada federal e um pré-candidato à Câmara dos Deputados.

No grupo de apoiadores da governadora estão os prefeitos Toscano Veloso, de Manoel Urbano, e Tamir Sá, de Santa Rosa do Purus. Também integram a base os vice-prefeitos Alberto Careca, de Manoel Urbano, e Elvis Dany, de Sena Madureira.

Na Assembleia Legislativa, Mailza conta com o apoio dos deputados estaduais Tanízio Sá, Gilberto Lira e Pablo Bregense. O grupo político ainda é reforçado pelo ex-prefeito de Sena Madureira e pré-candidato a deputado federal, Mazinho Serafim, além da deputada federal Meire Serafim.

Enquanto isso, o senador Alan Rick tem como principais aliados na Regional Purus o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, o deputado estadual Gene Diniz e o pré-candidato a deputado estadual Jairo Cassiano.

Até o momento, não há registro de anúncio público de apoio de lideranças da Regional Purus às pré-candidaturas de Tião Bocalom ou Thor Dantas ao Governo do Acre. Com o cenário atual, Mailza desponta como a pré-candidata com a maior base de lideranças políticas declaradas na região.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet