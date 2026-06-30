Donadoni era uma das figuras mais proeminentes do Governo

Mailza comentou sobre a exoneração de Donadoni/Foto: ContilNet

A governadora Mailza Assis se pronunciou nesta terça-feira (30) sobre sua decisão de exonerar o ex-chefe da Casa Civil, Jonatan Donadoni, do cargo.

“Foi uma decisão de governo. Achei necessário”, disse Mailza ao ser questionada sobre a situação.

A governadora disse, ainda, que não há planos de novas exonerações. “As decisões serão tomadas de acordo com a necessidade”, destacou.

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Donadoni era uma das figuras mais proeminentes do Governo e contava com a confiança do ex-governador Gladson Camelí.

A exoneração do advogado foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça.

O procurador Cristovam Pontes de Moura, que já ocupava o cargo de Subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, assume a pasta. A informação foi confirmada por uma fonte do Palácio Rio Branco.

A nomeação de Cristovam deve ser publicada em breve no Diário Oficial do Estado (DOE).

Moura é doutor em Direito e procurador do Estado do Acre, com vasta experiência no poder público.