A governadora Mailza Assis se pronunciou nesta terça-feira (30) sobre sua decisão de exonerar o ex-chefe da Casa Civil, Jonatan Donadoni, do cargo.
“Foi uma decisão de governo. Achei necessário”, disse Mailza ao ser questionada sobre a situação.
A governadora disse, ainda, que não há planos de novas exonerações. “As decisões serão tomadas de acordo com a necessidade”, destacou.
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Donadoni era uma das figuras mais proeminentes do Governo e contava com a confiança do ex-governador Gladson Camelí.
A exoneração do advogado foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça.
O procurador Cristovam Pontes de Moura, que já ocupava o cargo de Subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, assume a pasta. A informação foi confirmada por uma fonte do Palácio Rio Branco.
A nomeação de Cristovam deve ser publicada em breve no Diário Oficial do Estado (DOE).
Moura é doutor em Direito e procurador do Estado do Acre, com vasta experiência no poder público.