Marcio Bittar oficializa candidatura e reafirma apoio a Mailza

O senador Marcio Bittar (PL) marcou presença nesta terça-feira, 4, na convenção da coligação Avança Acre, realizada no Sesc Bosque, em Rio Branco, onde renovou seu compromisso público com o futuro do estado. O ato político oficializou as candidaturas da governadora Mailza Assis (PP) à reeleição, da ex-deputada Jéssica Sales (MDB) como candidata a vice-governadora, além das candidaturas do próprio Bittar e do ex-governador Gladson Cameli ao Senado Federal.

Diante de milhares de apoiadores, lideranças políticas e representantes dos 22 municípios acreanos, Bittar discursou sobre a necessidade de manter a base unida para aumentar o peso do Acre em Brasília. “Nós precisamos caminhar com esse time e eleger o maior número de deputados para dar à Mailza e à Jéssica o sossego para governar. Também precisamos eleger deputados federais comprometidos com as pautas que defendemos e fortalecer a representação do Acre no Congresso Nacional”, declarou.

Em meio ao seu discurso, Marcio Bittar declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República e situou a disputa presidencial como decisiva para os rumos da Amazônia e do país: “Nós temos que libertar o país do crime organizado, defender o produtor rural e mudar leis que hoje impedem o desenvolvimento da Amazônia. Nós temos lado e vamos defender aquilo em que acreditamos”.

Bittar também dedicou parte de sua fala a defender a continuidade do governo estadual, apontando a gestão de Mailza Assis como prova de um projeto já consolidado para o Acre e lembrando sua experiência à frente do Executivo estadual como referência de compromisso com políticas públicas.

Em seu pronunciamento, Mailza tratou de suas prioridades à frente do governo e do que pretende desenvolver em um eventual segundo mandato. “Governar é gostar de gente. É conhecer a realidade do nosso povo e trabalhar para melhorar a vida das famílias acreanas. Vamos continuar fortalecendo políticas para as mulheres, proteger nossas crianças, apoiar nossos produtores rurais, incentivar os empreendedores e investir em saúde, tecnologia e inovação”, afirmou a governadora.

A candidatura de Jéssica Sales como vice-governadora também foi apresentada como um marco histórico para o estado: pela primeira vez, o Acre terá uma chapa formada por duas mulheres na disputa pelos cargos de governadora e vice-governadora.

O ex-governador Gladson Cameli, candidato ao Senado pela coligação, chamou atenção para a importância de manter Bittar no Congresso Nacional, de modo que os dois possam atuar lado a lado em defesa do estado. “Eu vou ser senador da República e preciso da reeleição do Marcio para o Senado Federal, para que nós dois possamos estar juntos trabalhando pelo Acre”, declarou.

A convenção também oficializou os suplentes da candidatura de Marcio Bittar ao Senado. O empresário Jebert Nascimento foi confirmado como primeiro suplente, enquanto Lívio Veras, vice-presidente do Progressistas no Acre, ocupará a segunda suplência.

Ao encerrar sua participação, Bittar reforçou o tom de continuidade do projeto político iniciado em 2018, garantindo que a bandeira levantada naquele ano pelo grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro segue firme nas urnas deste ano.

Experiência e atuação parlamentar

Ao longo de sua trajetória política, Marcio Bittar exerceu mandato de deputado estadual e, posteriormente, de deputado federal por dois mandatos, quando se tornou o deputado federal mais votado da história do Acre, além de exercer a função de Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados e integrar comissões ligadas à Amazônia e ao meio ambiente.

Em 2018, foi eleito senador da República com 185.066 votos. No Senado Federal, foi relator-geral do Orçamento da União em 2021, função na qual participou da definição de investimentos para o país e para o estado. Também foi relator da CPI das ONGs em 2023, corregedor do Senado e membro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Comissão de Segurança Pública e do Conselho de Ética.

Durante seu mandato como senador, destinou mais de R$ 1,2 bilhão em emendas e investimentos para os 22 municípios do Acre, contemplando áreas como saúde, educação, infraestrutura, habitação, agricultura, assistência social e desenvolvimento regional.