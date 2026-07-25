Mesmo com chuva, público começa a lotar o Ginásio do Sesc para convenção de Alan

Cerca de uma hora antes do horário previsto para o início oficial do ato, o público já começava a lotar as arquibancadas

Foto: Sophia Sobralino/ContilNet

Nem mesmo a chuva que caiu sobre a capital acreana na tarde deste sábado (25) desanimou a militância e os apoiadores que acompanham a convenção partidária do Republicanos, no Ginásio do Sesc.

Cerca de uma hora antes do horário previsto para o início oficial do ato, o público já começava a lotar as arquibancadas e a quadra do espaço.

Com bandeiras, faixas e vestindo as cores dos partidos que compõem a aliança, simpatizantes e lideranças comunitárias vindas de diversos bairros de Rio Branco e do interior do estado começaram a ocupar os assentos cedo para garantir lugar.

A convenção oficializará a candidatura do senador Alan Rick ao Governo do Acre, além de confirmar o empresário Ricardo Leite como vice na chapa majoritária. O evento marca também a união de seis legendas (Republicanos, Novo, PSD, DC, Avante e Democrata) e a apresentação de mais de 100 candidatos às vagas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e na Câmara dos Deputados, além das candidaturas ao Senado de Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (DC).

A expectativa da organização é de ginásio lotado até o início dos discursos das principais lideranças políticas presentes.

VÍDEO: