Presidente argentino voltou a atacar Lula e disse esperar que o Brasil “abrace novamente as ideias da liberdade”

Milei ainda direcionou críticas à esquerda, associando o socialismo ao autoritarismo. — Foto: Reprodução

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a criticar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (23), durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Ao comentar a possibilidade de o Brasil integrar o chamado Escudo das Américas, Milei afirmou esperar que o país mude de direção e deixe o que classificou como um “curso socialista decadente”.

“Tenho esperança de que o Brasil possa quebrar este curso socialista decadente que tomou nos últimos tempos e possa abraçar novamente as ideias da liberdade e fazer parte do grupo de países livres”, declarou o argentino a jornalistas.

De acordo com o Metrópoles, a fala ocorre em meio à aproximação de Milei com Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República. Em julho, o presidente argentino esteve no Brasil para participar do lançamento da candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na ocasião, Milei declarou apoio a Flávio e afirmou que somente ele seria capaz de enfrentar Lula na disputa pelo Planalto. O argentino também pediu que o Brasil se tornasse “liberal” após as eleições.

Durante o evento, Milei ainda direcionou críticas à esquerda, associando o socialismo ao autoritarismo e acusando a esquerda de defender uma concepção de igualdade que classificou como “extrema e ilusória”.

O presidente argentino também afirmou que a direita teria de solucionar problemas deixados por governos de esquerda e pediu que os eleitores se preparassem para uma eleição que chamou de “suja”.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles