Morador cobra Gerlen e vereador por promessa de ramal: “Vamos dar o troco”

O morador afirma que a promessa não estaria sendo cumprida

Ele afirmou ainda que Gerlen Diniz e Pantico teriam recebido a maioria dos votos da comunidade | Foto: Reprodução

Um morador da comunidade Sardinha, localizada na região de acesso pelo ramal do Cassirian, no km 25, gravou um áudio fazendo um forte desabafo contra o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, e o vereador Pantico. Segundo ele, os moradores estão tendo que organizar uma vaquinha para custear, com recursos próprios, a reabertura do ramal que dá acesso à comunidade.

De acordo com o morador, durante a campanha eleitoral de 2024, Gerlen Diniz e o vereador Pantico estiveram na comunidade e teriam prometido que o ramal seria reaberto anualmente para garantir melhores condições de acesso aos moradores.

O morador afirma que a promessa não estaria sendo cumprida e critica a necessidade de a própria comunidade arcar com os custos para garantir a recuperação da estrada.

“Isso é uma vergonha para o prefeito e para o vereador que vieram aqui e prometeram mundos e fundos. Ajudamos a colocar eles lá em cima na escada e hoje estão nos colocando para baixo. Mas eles ainda vão vir aqui atrás de voto, e nós vamos dar o troco para eles”, afirmou.

Durante o desabafo, o morador também destacou que, embora a comunidade esteja localizada em uma área pertencente ao estado do Amazonas, muitos moradores votam em Sena Madureira. Por esse motivo, segundo ele, a população se considera no direito de cobrar dos políticos compromissos assumidos durante o período eleitoral.

Ele afirmou ainda que Gerlen Diniz e Pantico teriam recebido a maioria dos votos da comunidade nas eleições de 2024 e, mesmo assim, os moradores estariam enfrentando dificuldades para conseguir a reabertura do ramal.

A reclamação expõe a insatisfação de moradores da região com as condições de acesso à comunidade e cobra das autoridades uma solução para o problema.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por ContilNet Notícias (@contilnetnoticias)

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet