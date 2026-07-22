Moro diz que Flávio Bolsonaro é o único capaz de derrotar Lula

Senador declarou apoio ao pré-candidato do PL e afirmou que ele reúne condições políticas para vencer a eleição presidencial

Moro reforçou apoio a Flávio Bolsonaro/Foto: Reprodução

O senador Sergio Moro (PL-PR) afirmou que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o único nome com condições de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto.

A declaração foi dada durante uma entrevista em que o ex-juiz da Operação Lava Jato analisou o cenário eleitoral e explicou sua aproximação com o pré-candidato do PL.

“O Flávio Bolsonaro, pré-candidato presidencial do PL, é o único candidato que tem condições de derrotar o Lula”, declarou Moro.

Segundo o senador, a convivência com Flávio no Senado permitiu que ele conhecesse melhor o parlamentar e identificasse as condições políticas necessárias para enfrentar Lula nas urnas.

Moro, que se filiou ao PL em março deste ano, também é pré-candidato ao governo do Paraná. Antes de ingressar na legenda de Jair e Flávio Bolsonaro, o ex-juiz integrava o União Brasil.

Críticas ao governo Lula

Durante a entrevista, Moro também voltou a defender o legado da Operação Lava Jato e afirmou que sua trajetória pública foi marcada pelo combate à corrupção.

O senador criticou a administração federal e citou o déficit dos Correios e o esquema de descontos associativos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As declarações representam a avaliação política de Moro sobre o governo.

As condenações de Lula decorrentes da Lava Jato foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os processos. Posteriormente, o STF também declarou a parcialidade de Moro no caso do tríplex do Guarujá.

Flávio Bolsonaro anunciou sua pré-candidatura à Presidência com o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A escolha definitiva dos candidatos ocorrerá durante as convenções partidárias previstas pela legislação eleitoral. As declarações foram divulgadas pelo SBT News.