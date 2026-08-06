Operação da PF investiga suspeita de fraude em contratos de universidade

Ação conta com a participação de 56 policiais federais e seis servidores da CGU

Investigação aponta validação de notas fiscais sem a entrega efetiva de materiais comprados/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6/8), a Operação Malversação, para apurar suspeitas de fraudes na execução de contratos celebrados pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). As apurações concentram-se em acordos firmados entre 2021 e 2022 para o fornecimento de materiais de construção e outros insumos. A estimativa das autoridades indica que o prejuízo aos cofres públicos pode alcançar R$ 4 milhões.

Conforme a Polícia Federal, as diligências indicam o envolvimento de servidores públicos e empresários em um esquema voltado à validação irregular da entrega de mercadorias. A fiscalização identificou pagamentos indevidos e movimentações financeiras atípicas, que seriam incompatíveis com a renda declarada de parte dos investigados.

As suspeitas abrangem a fase de execução de pregões eletrônicos da universidade. Há indícios de emissão de notas fiscais sem a devida entrega correspondente dos produtos adquiridos com verbas federais.

Ao todo, 56 policiais federais e seis auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) foram mobilizados para o cumprimento das ordens judiciais expedidas para a operação.

As equipes trabalham na coleta de provas para detalhar a atuação dos suspeitos, delimitar a responsabilidade de cada indivíduo e mensurar o montante total desviado da instituição de ensino.

De acordo com a Polícia Federal, o nome “Malversação” remete à aplicação indevida, ao desvio ou à má gestão de verbas públicas, elemento central das condutas apuradas no inquérito.