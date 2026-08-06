07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Operação da PF investiga suspeita de fraude em contratos de universidade

Ação conta com a participação de 56 policiais federais e seis servidores da CGU

Por Fhagner Soares, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Operação da PF investiga suspeita de fraude em contratos de universidade
Investigação aponta validação de notas fiscais sem a entrega efetiva de materiais comprados/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6/8), a Operação Malversação, para apurar suspeitas de fraudes na execução de contratos celebrados pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). As apurações concentram-se em acordos firmados entre 2021 e 2022 para o fornecimento de materiais de construção e outros insumos. A estimativa das autoridades indica que o prejuízo aos cofres públicos pode alcançar R$ 4 milhões.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Conforme a Polícia Federal, as diligências indicam o envolvimento de servidores públicos e empresários em um esquema voltado à validação irregular da entrega de mercadorias. A fiscalização identificou pagamentos indevidos e movimentações financeiras atípicas, que seriam incompatíveis com a renda declarada de parte dos investigados.

As suspeitas abrangem a fase de execução de pregões eletrônicos da universidade. Há indícios de emissão de notas fiscais sem a devida entrega correspondente dos produtos adquiridos com verbas federais.

Ao todo, 56 policiais federais e seis auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) foram mobilizados para o cumprimento das ordens judiciais expedidas para a operação.

As equipes trabalham na coleta de provas para detalhar a atuação dos suspeitos, delimitar a responsabilidade de cada indivíduo e mensurar o montante total desviado da instituição de ensino.

De acordo com a Polícia Federal, o nome “Malversação” remete à aplicação indevida, ao desvio ou à má gestão de verbas públicas, elemento central das condutas apuradas no inquérito.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.