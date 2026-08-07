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Policial candidato a deputado federal declara patrimônio de R$ 29,4 milhões

Sargento Mouza (PL) registrou patrimônio correspondente a 49% de empresa em São Miguel do Guaporé

Por Redação ContilNet
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Policial candidato a deputado federal declara patrimônio de R$ 29,4 milhões
Declaração atende às exigências da legislação eleitoral para o registro de candidaturas em 2026/ Fotos: Reprodução

O policial militar, empresário e produtor rural Jefferson de Freitas Mouza, conhecido politicamente como Sargento Mouza (PL), declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 29,4 milhões para disputar uma vaga de deputado federal por Rondônia nas eleições de 2026.

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Conforme as informações prestadas ao sistema eleitoral, a quantia informada pelo candidato é composta integralmente por quotas de capital social de uma única empresa, sem o registro de imóveis, veículos ou aplicações financeiras em seu nome na relação enviada.

O montante corresponde a uma participação societária de 49% no Clube de Tiro Desportivo Forte Príncipe, empreendimento situado no município de São Miguel do Guaporé, na região do Vale do Guaporé.

Além do serviço na Polícia Militar de Rondônia, Mouza atua no setor privado como comerciante e produtor rural na região central do estado.

A apresentação da lista de bens é uma exigência legal imposta a todos os postulantes a cargos eletivos no país. O procedimento serve para dar transparência à evolução patrimonial dos políticos e permitir o acompanhamento público por parte do eleitorado antes da votação.

O registro dos valores é feito de forma declaratória pelo próprio candidato. A prestação de contas não indica irregularidade e fica submetida à fiscalização dos órgãos de controle e da Justiça Eleitoral ao longo do pleito.

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