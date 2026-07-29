Prefeito de Cruzeiro do Sul movimenta o tabuleiro e fortalece Mazinho Serafim

Na política, mais do que as versões que circulam nos bastidores, costumam falar mais alto os fatos

Quem apostou que Mazinho Serafim recuaria da disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados parece ter se precipitado. Nas últimas semanas, os bastidores foram tomados por especulações de que o ex-prefeito de Sena Madureira desistiria do projeto eleitoral. Os fatos, porém, caminham em direção oposta.

A mais recente demonstração ocorreu em Cruzeiro do Sul. Após uma reunião política, o prefeito Zequinha Lima anunciou que parte de seu grupo dará apoio à pré-candidatura de Mazinho a deputado federal. Em uma eleição na qual alianças regionais costumam fazer diferença, o gesto tem peso político e certamente será observado pelos demais atores do processo eleitoral.

Mazinho não é um novato na política acreana. Foi deputado estadual, administrou Sena Madureira por dois mandatos e construiu, ao longo dos anos, uma rede de relações que ultrapassa as fronteiras do município. Também participou diretamente da eleição de aliados e familiares, entre eles sua irmã, Marileide Serafim, e Gilberto Lira, para a Assembleia Legislativa, e sua esposa, hoje deputada federal, que também exerceu mandato como deputada estadual.

O que chama atenção, entretanto, não é apenas seu currículo político, mas sua capacidade de permanecer competitivo mesmo diante das especulações. Enquanto alguns alimentavam rumores de desistência, Mazinho seguia conversando com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças em diferentes regiões do estado. Na política, muitas vezes, o silêncio das articulações vale mais do que o barulho das especulações.

O apoio anunciado em Cruzeiro do Sul também reforça uma característica comum das eleições majoritárias e proporcionais no Acre: ninguém constrói uma candidatura competitiva apenas com força local. É preciso dialogar com diferentes regiões, formar alianças e ampliar pontes políticas. É justamente esse movimento que Mazinho vem buscando fazer.

Ainda há muito caminho até as convenções e, depois, até a abertura oficial da campanha. O cenário pode mudar, novas alianças podem surgir e outras podem se desfazer. Mas uma conclusão já pode ser tirada: os rumores sobre o enfraquecimento da pré-candidatura de Mazinho Serafim não encontram respaldo nos movimentos políticos que vêm sendo realizados.

Na política, mais do que as versões que circulam nos bastidores, costumam falar mais alto os fatos. E, neste momento, os fatos indicam que Mazinho continua em campo, ampliando articulações e se mantendo como um nome presente no tabuleiro eleitoral de 2026.