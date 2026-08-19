Prefeitura de Rio Branco reforça limpeza e retirada de entulhos na região do Laélia Alcântara

Equipes da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade atuam com cerca de 50 colaboradores, máquinas e caçambas em serviços de capina, limpeza e remoção de resíduos

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, intensificou nesta quarta-feira (19), os serviços de zeladoria na região do Laélia Alcântara, na Regional do Calafate. As equipes retornaram à comunidade para executar serviços de limpeza, capina, retirada de entulhos e ações de manutenção em pontos considerados prioritários pelos moradores.

A operação mobiliza cerca de 50 colaboradores, além de aproximadamente 15 máquinas e caçambas utilizadas na retirada e no transporte dos resíduos. Segundo a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, os trabalhos alcançam cerca de 15 ruas da região e fazem parte do cronograma de manutenção das dez regionais de Rio Branco.

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, destacou que a ação atende a uma solicitação da própria comunidade e integra o trabalho permanente de zeladoria realizado pelo Município.

“Hoje estamos trabalhando nessa parte do Laélia Alcântara, atendendo também a um pedido da comunidade e à determinação do prefeito Alysson Bestene. São em torno de 15 ruas, com aproximadamente 50 colaboradores e 15 máquinas, seguindo esse cronograma de trabalho”, pontuou.

Durante os serviços, a estimativa é de que aproximadamente 40 toneladas de entulhos sejam retiradas da região. Com a proximidade do período de chuvas, a Prefeitura também reforça a preocupação com o descarte irregular de resíduos, principalmente próximo a córregos, canais e sistemas de drenagem.

Tony Roque fez um apelo para que a população contribua com a conservação dos espaços públicos e evite jogar entulhos em locais inadequados.

“Quero aproveitar para fazer esse apelo à população, para que nos ajude e não faça o descarte em local irregular. Já está começando o período de chuva e isso pode ocasionar enxurradas. Fazendo o descarte no lugar correto, a gente colabora com a natureza e também ajuda a comunidade”, ressaltou.

O secretário lembrou ainda que a população pode entrar em contato com a SMCCI pelo telefone (68) 3212-7472 para solicitar orientações e atendimentos. Segundo ele, as equipes trabalham diariamente em diferentes regiões da capital.

Descarte irregular preocupa moradores

Morador da região há mais de 15 anos, Ronaldo Silva acompanha de perto os serviços realizados pela Prefeitura e relata que um dos principais problemas ainda é a falta de conscientização de parte da população.

“A Prefeitura limpa, deixa tudo limpo, mas algumas pessoas terminam uma obra e jogam o entulho de novo. Tem geladeira, colchão e outros materiais jogados no igarapé. Quando chove, isso prejudica todo mundo que mora aqui, porque a água fica represada e alaga”, contou.

Para Ronaldo, além da atuação do poder público, é fundamental que os próprios moradores façam a sua parte para evitar que resíduos voltem a se acumular nos mesmos locais.

Prefeitura presente nas regionais

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, acompanhou os trabalhos e ressaltou que a iniciativa faz parte do programa de presença permanente da Prefeitura nos bairros da capital.

“Nós estamos aqui no Laélia Alcântara com a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, fazendo a remoção de entulhos, a limpeza do córrego e contribuindo para melhorar a drenagem. Também estamos orientando a população para que não jogue resíduos dentro dos córregos, bueiros e outros pontos da rede de drenagem”, destacou.

Segundo o prefeito, as ações de limpeza e manutenção estão sendo desenvolvidas nas dez regionais, seguindo as demandas apresentadas pelas comunidades.

“A Prefeitura está presente para atender as prioridades dos bairros, olhando para as pessoas em primeiro lugar e pensando na qualidade de vida dentro das comunidades. É assim que estamos avançando cada vez mais em Rio Branco”, concluiu Alysson Bestene.