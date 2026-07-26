PT aciona TSE e pede retirada de vídeo de Bolsonaro feito com IA

Vídeo reproduziu imagem e voz de Bolsonaro/Foto: Reprodução

A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (26) para pedir a remoção de um vídeo criado com inteligência artificial que reproduz a imagem e a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O conteúdo foi exibido no sábado (25), durante a convenção nacional do PL que oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República. Na gravação, a versão digital do ex-presidente apresenta o filho como seu sucessor político e manifesta apoio à candidatura.

A representação foi encaminhada ao presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques. A federação solicita uma decisão liminar para que o material seja retirado imediatamente das redes sociais.

Federação questiona propaganda e uso de IA

Na ação, os partidos sustentam que o vídeo configura propaganda eleitoral antecipada e uso irregular de inteligência artificial para favorecer uma candidatura.

A federação também argumenta que o material promove uma transferência do capital político de Jair Bolsonaro para o filho. A peça termina com a frase: “O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro presidente”.

O vídeo informa, logo no início, que as imagens e a voz apresentadas foram produzidas artificialmente. Apesar do aviso, os partidos defendem que o conteúdo ultrapassa os limites permitidos pelas normas eleitorais.

Especialistas consultados por veículos nacionais apresentaram avaliações diferentes sobre o episódio. Parte entende que a reprodução digital pode ser enquadrada nas restrições impostas pelo TSE ao uso de conteúdos sintéticos. Outros afirmam que a identificação expressa da inteligência artificial e a exibição durante uma convenção partidária afastariam, inicialmente, uma irregularidade.

TSE ainda analisará o pedido

A Corte Eleitoral deverá avaliar se o material violou as regras sobre propaganda e inteligência artificial aplicáveis às eleições de 2026. Até o momento, não houve decisão sobre a retirada do vídeo.

O conteúdo se tornou um dos principais pontos de repercussão da convenção do PL. Jair Bolsonaro não participou presencialmente do evento, enquanto Flávio foi confirmado como candidato do partido ao Palácio do Planalto.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles