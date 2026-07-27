Rejeição a pré-candidatos à Presidência atinge 50% em nova pesquisa eleitoral

Nas simulações de segundo turno, petista aparece em empate técnico com Flávio, Caiado e Zema

Dados são do Real Time Big Data/ Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera o índice de rejeição entre os eleitores brasileiros, com 50% de recusa, segundo pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta segunda-feira (27/7). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece logo em seguida, registrando 48% de rejeição.

Em relação ao levantamento anterior do instituto, o petista apresentou uma oscilação positiva de dois pontos percentuais na taxa de rejeição, enquanto a do parlamentar permaneceu estável.

Entre os entrevistados, 25% afirmaram que Flávio Bolsonaro é o único candidato em quem votariam, enquanto 21% declararam que poderiam votar nele, mas também avaliam outros nomes. Outros 3% disseram não conhecer o senador, e 1% não soube ou não respondeu.

No caso de Lula, 37% ressaltaram que ele é o único em quem votariam, ao passo que 13% afirmaram que poderiam votar no atual presidente ou em uma alternativa. O percentual dos que declararam não conhecê-lo ficou em 1%, mesmo índice dos que não responderam.

O levantamento aferiu a parcela de eleitores que declararam não votar de jeito nenhum em cada um dos nomes apresentados:

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 48%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 38%

Romeu Zema (Novo): 32%

Ronaldo Caiado (PSD): 29%

Renan Santos (Missão): 27%

Augusto Cury (Avante): 26%

O estudo é o primeiro divulgado após o anúncio da tarifa de 37,5% imposta ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na corrida para o Palácio do Planalto, Lula mantém vantagem nas intenções de voto para o primeiro turno, mas viu a margem encurtar ou manter o patamar de empate técnico nas projeções de segundo turno.

No duelo direto contra o senador Flávio Bolsonaro, o atual presidente registra 47% das intenções de voto contra 43% do adversário, repetindo a margem de estabilidade e o empate técnico na margem de erro que já havia sido verificado na sondagem anterior (47% a 44%).

Lula também perdeu terreno diante de outros nomes de oposição em eventuais confrontos diretos:

Lula x Flávio Bolsonaro: 47% a 43% (anteriormente 47% a 44%)

Lula x Ronaldo Caiado: 45% a 43% (anteriormente 47% a 38%)

Lula x Romeu Zema: 46% a 42% (anteriormente 47% a 40%)

Lula x Renan Santos: 47% a 39% (anteriormente 49% a 35%)

Todas as simulações para a etapa final do pleito indicam cenários de empate técnico na margem de erro.

Metodologia

A pesquisa Nexus/BTG ouviu 2.004 pessoas em todo o país entre os dias 24 e 26 de julho. A margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.