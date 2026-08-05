Rosana Cavalcante oficializa candidatura e apresenta projeto para o Acre

A candidatura integra a nominata de deputados estaduais da coligação Avança Acre | Foto: Ascom

A professora, engenheira agrônoma e ex-reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante, teve sua candidatura a deputada estadual homologada nesta terça-feira (4), durante a Convenção da Coligação Avança Acre, realizada no Sesc Bosque, em Rio Branco.

A homologação marca mais um passo na trajetória política de Rosana Cavalcante, que lançou sua pré-candidatura após uma carreira consolidada na educação, na pesquisa científica e na gestão pública. “Este é um momento decisivo para o futuro do Acre. Com a homologação do meu nome, convido a população a caminhar conosco na construção de um projeto coletivo, comprometido com o desenvolvimento do nosso estado e com mais oportunidades para todos”, disse.

Ao longo de sua pré-campanha, Rosana Cavalcante também tem destacado a importância da participação feminina na política. Para a candidata, ampliar a presença das mulheres nos espaços de decisão é essencial para fortalecer a democracia e construir políticas públicas mais representativas. “As mulheres têm competência, sensibilidade e capacidade de liderança para contribuir ainda mais com o desenvolvimento do Acre. Minha candidatura também representa esse compromisso de ampliar a participação feminina nos espaços de decisão e construir políticas públicas que promovam igualdade de oportunidades”.

Homologação – Durante o evento, Rosana esteve ao lado de lideranças da coligação e de apoiadores, celebrando a oficialização de seu nome na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A candidatura integra a nominata de deputados estaduais da coligação Avança Acre, que tem o PDT como aliado, reunindo representantes de diferentes segmentos da sociedade.

Reconhecida por sua atuação como professora, pesquisadora e ex-reitora do Ifac, Rosana Cavalcante tem defendido uma agenda voltada ao fortalecimento da educação pública, da ciência, da inovação, da bioeconomia e do desenvolvimento sustentável. “Minha decisão de entrar na política nasceu da escuta das comunidades acreanas e da experiência que construí ao longo de décadas dedicadas à educação, à pesquisa e ao desenvolvimento do Acre. Coloco essa trajetória a serviço da população para contribuir com um estado mais justo, inovador e com mais oportunidades”.

Com a candidatura oficialmente homologada, Rosana Cavalcante inicia a campanha eleitoral apresentando como principais bandeiras o investimento na educação, o incentivo à pesquisa, a valorização da produção rural, a geração de oportunidades para a juventude e o fortalecimento da bioeconomia como estratégia de desenvolvimento para o Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria