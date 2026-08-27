Rosana Cavalcante reforça campanha com encontro de lideranças

Encontros reforçaram a escuta, o apoio à candidatura e o planejamento das próximas ações

A candidata a deputada estadual Rosana Cavalcante reuniu, nos dias 25 (terça-feira) e 26 (quarta-feira), à agenda de retomada da campanha, com um encontro especial com profissionais da Educação, durante atividade realizada no Núcleo Político, foi marcada por um ambiente de escuta, diálogo e apoio à candidatura.

O encontro foi considerado pelos participantes um momento muito positivo e acolhedor, fortalecendo a disposição de profissionais da área da Educação em contribuir com o projeto político de Rosana Cavalcante. A reunião também possibilitou ouvir demandas, experiências e sugestões, reforçando a importância do diálogo direto com aqueles que atuam diariamente na educação.

A agenda desta quarta-feira dá sequência à reunião realizada na terça-feira, 25, quando Rosana Cavalcante reuniu lideranças e apoiadores no Núcleo Político para divulgar as atividades de campanha e definir as próximas ações.

Reunião com lideranças – Na reunião de terça-feira, houve a participação da deputada federal Socorro Neri e a apresentação da equipe que estará envolvida na organização e mobilização da campanha.

Também foram entregues materiais de campanha a lideranças e apoiadores, com o objetivo de ampliar a mobilização e a divulgação das propostas de Rosana Cavalcante.

Rosana Cavalcante tem uma trajetória de dez anos à frente do Instituto Federal do Acre (Ifac), instituição que dirigiu entre 2014 e 2024. Sua experiência na área da Educação e de gestão pública é uma das referências de sua trajetória profissional.

As ações da campanha ocorrem após o período de luto pela morte do professor Amauri Siviero. O momento foi tratado com respeito e sensibilidade, e a continuidade do projeto político da candidatura vem sendo construída a partir do diálogo com lideranças, apoiadores e diferentes segmentos da sociedade.

Entre as próximas atividades está o Adesivaço, marcado para o sábado, 29 de agosto, às 16 horas, na Praça Namoradeira, no Parque da Maternidade. A ação deverá reunir apoiadores em um momento de mobilização e divulgação da candidatura.

Com as agendas, Rosana Cavalcante intensifica o diálogo com a população, lideranças e profissionais de diferentes áreas, fortalecendo a mobilização e organizando as próximas etapas da campanha.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom