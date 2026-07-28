Socorro Rodrigues é advogada/Foto: Reprodução

A vice que deve compor a chapa encabeçada pelo médico Thor Dantas (PSB) na disputa pelo Governo do Acre será a advogada Socorro Rodrigues. A informação foi repassada com exclusividade ao ContilNet por uma fonte ligada à federação formada por PT, PCdoB, PV e PSB.

Socorro é atualmente filiada ao Podemos, partido que passou a integrar a aliança após articulação do ex-governador Jorge Viana. A conversa que deve oficializar a composição da chapa está prevista para acontecer na manhã desta quarta-feira (29).

A provável pré-candidata a vice-governadora atua como advogada desde 1987, com experiência nas áreas cível e do consumidor. Já foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC) e chegou a assumir interinamente a presidência da entidade. Atualmente, é conselheira federal da OAB.

Socorro Rodrigues também foi conselheira de Honra do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Além disso, atuou como servidora do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e da Justiça Federal.

A convenção da federação está marcada para o próximo dia 30, às 17h, no Parque das Acácias, em Rio Branco.