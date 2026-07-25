Tadeu Hassem oficializa candidatura e diz que Alan representa a mudança

Parlamentar disse que os últimos anos de atuação no Legislativo ampliaram sua experiência

lém da própria candidatura, Hassem destacou a importância da oficialização da chapa encabeçada pelo senador Alan Rick. — Foto: Contilnet

Com a candidatura à reeleição oficializada durante a convenção do Republicanos, neste sábado (25), em Rio Branco, o deputado estadual Tadeu Hassem afirmou que chega à disputa de 2026 mais experiente e preparado para buscar um novo mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Em entrevista durante o evento, o parlamentar disse que os últimos anos de atuação no Legislativo ampliaram sua experiência e reforçaram seu compromisso com a população acreana.

“Hoje é dia de festa. É a nossa convenção do Republicanos. Estou muito feliz. Trabalhamos muito e me sinto muito mais preparado. Tenho certeza de que consigo continuar fazendo muito mais pelo nosso estado”, afirmou.

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Além da própria candidatura, Hassem destacou a importância da oficialização da chapa encabeçada pelo senador Alan Rick ao Governo do Acre. Segundo ele, o republicano representa o projeto de mudança esperado pelos acreanos.

“Eu creio que ele representa a mudança que o povo quer. O Acre precisa disso”, declarou.

A convenção também oficializou as candidaturas de Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (Democracia Cristã) ao Senado, além da aliança formada por Republicanos, PSD, Novo, Avante, Democracia Cristã e Democrata.