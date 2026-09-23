TCE dá prazo para prefeitura no Acre reverter estouro de gastos

TCE dá prazo até o fim de 2026 para Porto Acre reverter estouro de gastos | Foto: Ascom

A Prefeitura de Porto Acre encerrou o primeiro quadrimestre de 2026 com índices de aplicação abaixo dos percentuais previstos em lei para saúde e educação, além de ultrapassar o limite de despesas com pessoal. Os dados foram apontados pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) em alerta publicado no Diário Eletrônico de Contas nesta quarta-feira (23).

m dos pontos que mais chamou a atenção do Tribunal foi o percentual destinado à educação. Entre janeiro e abril, apenas 10,65% das receitas do município foram aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). O índice está distante do mínimo de 25% determinado pela Constituição.

Os recursos do Fundeb também ficaram abaixo do percentual obrigatório para a remuneração dos profissionais da educação básica. Conforme os dados analisados pelo TCE-AC, 67,05% do dinheiro do fundo teve essa finalidade, enquanto a legislação estabelece que pelo menos 70% devem ser destinados ao pagamento desses profissionais.

Na saúde, o município apresentou outro resultado abaixo do exigido. A administração aplicou 8,43% das receitas nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), quando o percentual mínimo previsto é de 15%. O Tribunal também determinou que sejam encaminhadas ao SIOPS as informações financeiras que deveriam ter sido prestadas pela gestão.

Ao mesmo tempo em que os investimentos nas áreas essenciais ficaram abaixo dos parâmetros legais, as despesas com servidores ultrapassaram o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O gasto do Executivo com pessoal chegou a 54,29% da Receita Corrente Líquida, superando em 0,29 ponto percentual o teto de 54%.

Por causa desse resultado, o TCE-AC determinou que o prefeito Máximo Costa adote providências para reduzir a despesa e retornar ao limite permitido. A gestão também deverá evitar medidas que provoquem aumento da folha enquanto o percentual permanecer acima do permitido.

Outro alerta feito pelo Tribunal envolve os contratos de terceirização. O município deverá contabilizar corretamente os valores pagos em contratos que tenham como finalidade substituir trabalhadores que poderiam ser considerados servidores públicos. A medida pode alterar o cálculo das despesas com pessoal.

O relator também recomendou que a prefeitura aumente a fiscalização sobre os tributos municipais e aperfeiçoe os mecanismos de arrecadação. A intenção é melhorar a entrada de recursos próprios e contribuir para o equilíbrio das contas.

As medidas deverão ser adotadas ao longo de 2026 para que o município consiga cumprir os limites previstos na legislação. O descumprimento das determinações e dos percentuais obrigatórios poderá resultar em responsabilização dos gestores e aplicação das sanções previstas em lei.