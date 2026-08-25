O candidato disse acreditar que os debates e os programas eleitorais terão influência importante na definição do voto ao longo da campanha

Thor Dantas/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O candidato ao governo do Acre pelo PSB, Thor Dantas, chegou à TV Rio Branco nesta terça-feira (25) para participar da sabatina com os candidatos e afirmou estar otimista com o início da campanha eleitoral.

Na chegada à emissora, Thor destacou a importância dos debates e dos espaços de comunicação com o eleitor para apresentar suas propostas.

“A expectativa é ótima para o início. Está começando a campanha eleitoral. Finalmente a gente começa a campanha e esse momento de encontro de ideias é fundamental”, afirmou.

O candidato disse acreditar que os debates e os programas eleitorais terão influência importante na definição do voto ao longo da campanha.

“Eu tenho certeza que essa eleição vai ter uma grande influência dos debates, dos programas”, declarou.

Thor também afirmou que parte significativa do eleitorado ainda não teria definido sua escolha e que a campanha será o momento de apresentar aos acreanos os projetos de cada candidatura.

“Até agora não tinham ideia de quem votar. As pesquisas mostram que, na verdade, a grande maioria das pessoas sequer olhou para o problema da eleição desse ano ainda”, disse.

Segundo o candidato, o momento agora é de ampliar a comunicação com os eleitores e apresentar seu plano para os próximos quatro anos.

“Agora que a gente vai poder se comunicar com as pessoas e falar dos propósitos que a gente tem para o governo do Acre pelos próximos quatro anos, então a gente está muito animado”, afirmou.

Thor encerrou dizendo que pretende usar a sabatina para apresentar as propostas de sua candidatura.

“Nós temos um plano para o governo do Acre e é disso que a gente vai falar aqui hoje”, concluiu.

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