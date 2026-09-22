TRE rejeita embargos de Gladson e mantém candidatura indeferida

Gladson Camelí/Foto: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) rejeitou, por 6 votos a 0, nesta terça-feira (22), os embargos de declaração apresentados pela defesa de Gladson Cameli contra a decisão que indeferiu o registro de sua candidatura ao Senado nas eleições de 2026.

Com o resultado, permanece válido o entendimento anterior da Corte Eleitoral que barrou a candidatura de Gladson com base na Lei da Ficha Limpa.

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Os embargos foram acolhidos apenas parcialmente para a correção de um erro material no Acórdão nº 7.445/2026. A alteração, entretanto, não modificou o mérito da decisão que indeferiu o registro da candidatura.

O caso tramita no processo nº 0600481-67.2026.6.01.0000 e tem origem na impugnação ao registro de Gladson em razão de condenação penal proferida por órgão judicial colegiado.

Relator do processo, o juiz Thalles Vinícius de Souza Sales votou pela manutenção do entendimento anterior e pela rejeição dos embargos no ponto em que a defesa buscava modificar o resultado do julgamento. O voto foi acompanhado integralmente pelos demais integrantes do colegiado, fechando o placar em 6 a 0.

Participaram do julgamento os magistrados Samoel Evangelista, Lilian Braga, Rogéria Mesquita, Jair Facundes e Emerson Costa, além do relator Thalles Vinícius. A sessão foi presidida pelo desembargador Lois Carlos Arruda e contou com a presença do procurador regional eleitoral Vitor Hugo Caldeira Teodoro.

Defesa tem até sexta-feira

De acordo com o que foi apurado pelo ContilNet, a defesa de Gladson tem até a próxima sexta-feira (25) para apresentar recurso contra a decisão e levar a discussão sobre o registro da candidatura às instâncias superiores da Justiça Eleitoral, em Brasília.

Com a rejeição dos embargos, Gladson permanece com o registro de candidatura ao Senado indeferido pelo TRE-AC. A expectativa agora é que a disputa jurídica deixe o âmbito regional e avance para os tribunais superiores.

A coligação Avança Acre, responsável pela candidatura, deve recorrer da decisão dentro do prazo. Até que haja uma eventual mudança no entendimento pelas instâncias superiores, permanece em vigor a decisão do TRE-AC que indeferiu o registro.

Gladson foi alvo de operação nesta terça-feira

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (22), um mandado de busca e apreensão na residência do ex-governador do Acre e candidato ao Senado Gladson Cameli (PP), em Rio Branco.

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