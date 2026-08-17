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TSE dá andamento a ação que pede cassação da chapa Lula e Alckmin

Ação questiona o suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação no carnaval deste ano.

Por Redação ContilNet
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TSE dá andamento a ação que pede cassação da chapa Lula e Alckmin
Lula acompanha desfile da Acadêmicos de Niterói (RJ). — Foto: Carlos Santtos/Fotoarena/Agência O Globo

O Tribunal Superior Eleitoral deu andamento a uma ação contra o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, que pede a cassação dos registros de candidatura e a declaração de inelegibilidade da chapa por oito anos.

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O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Antonio Carlos Ferreira, admitiu o processo de representação que foi apresentada pelo partido Novo. A ação questiona o suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação no carnaval deste ano. O partido alega que o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que apresentou enredo sobre a trajetória pessoal e política de Lula, então pré-candidato à reeleição, deu ampla exposição ao presidente na televisão e nas plataformas digitais durante a apresentação.

Segundo o Novo, a escola recebeu R$ 9,65 milhões de reais em recursos públicos da cidade de Niterói, do estado do Rio de Janeiro e do governo federal por meio da Embratur.

Na decisão, Antonio Carlos Ferreira afirmou que os fatos apresentados podem, em tese, caracterizar as irregularidades apontadas pelo partido e considerou que a ação reúne elementos para prosseguir. Lula e Alckmin serão citados para apresentar defesa em cinco dias.

A Acadêmicos de Niterói terminou o Carnaval na última colocação do Grupo Especial e foi rebaixada para a Série Ouro.

Conteúdo Original / Fonte: CBN
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