O Tribunal Superior Eleitoral deu andamento a uma ação contra o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, que pede a cassação dos registros de candidatura e a declaração de inelegibilidade da chapa por oito anos.
O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Antonio Carlos Ferreira, admitiu o processo de representação que foi apresentada pelo partido Novo. A ação questiona o suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação no carnaval deste ano. O partido alega que o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que apresentou enredo sobre a trajetória pessoal e política de Lula, então pré-candidato à reeleição, deu ampla exposição ao presidente na televisão e nas plataformas digitais durante a apresentação.
Segundo o Novo, a escola recebeu R$ 9,65 milhões de reais em recursos públicos da cidade de Niterói, do estado do Rio de Janeiro e do governo federal por meio da Embratur.
Na decisão, Antonio Carlos Ferreira afirmou que os fatos apresentados podem, em tese, caracterizar as irregularidades apontadas pelo partido e considerou que a ação reúne elementos para prosseguir. Lula e Alckmin serão citados para apresentar defesa em cinco dias.
A Acadêmicos de Niterói terminou o Carnaval na última colocação do Grupo Especial e foi rebaixada para a Série Ouro.