O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Antonio Carlos Ferreira, admitiu o processo de representação que foi apresentada pelo partido Novo. A ação questiona o suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação no carnaval deste ano. O partido alega que o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que apresentou enredo sobre a trajetória pessoal e política de Lula, então pré-candidato à reeleição, deu ampla exposição ao presidente na televisão e nas plataformas digitais durante a apresentação.