Candidatos cumprem compromissos em Rio Branco e no interior, com visitas, reuniões, gravações e atividades de campanha ao longo do dia.

Candidatos ao Governo do Acre cumprem diferentes compromissos de campanha nesta terça-feira (18), entre visitas, reuniões, gravações e atividades com apoiadores/Foto: Montagem

Os candidatos ao Governo do Acre cumprem diferentes compromissos de campanha nesta terça-feira (18). As agendas divulgadas pelas campanhas incluem visitas ao comércio, encontros com lideranças, gravação de programa eleitoral, inauguração de comitê e atividades na capital.

Tião Bocalom terá uma programação voltada ao interior e à capital. Pela manhã, das 8h às 12h, o candidato estará em Plácido de Castro, onde visita o comércio local e se reúne com lideranças. À tarde, das 14h às 17h, Bocalom segue para Acrelândia para percorrer o comércio e participar de encontros com lideranças locais. Às 19h, já em Rio Branco, participa do lançamento do comitê da candidata Irinéia Barbosa, na Avenida Ceará, em frente ao antigo [local não informado no material divulgado].

Alan Rick inicia a agenda às 7h, em Rio Branco, com um café da manhã no Mercado da Semsur, na Regional da Baixada da Sobral. A programação prevê percurso pelo trecho entre o mercado e o início da Rua 15.

Mailza cumpre compromissos em Rio Branco e Xapuri. Às 7h30, realiza visita ao Mercado da Estação Experimental, em Rio Branco, acompanhada de Marcus Alexandre. Às 17h, a candidata participa de gravação de programa eleitoral, em agenda fechada. Já em Xapuri, às 19h, está prevista a inauguração do comitê do município, com o deputado estadual Manoel Moraes, na Rua 24 de Janeiro, no antigo Mercado Merc Pop.

Eudo Raffael terá uma agenda voltada à organização de materiais de campanha e ao diálogo com o público. Pela manhã, o candidato vai resolver demandas relacionadas à confecção de materiais. À tarde, participa de uma reunião com jovens durante o Café com Poesia.

Dr. Luisinho terá uma agenda voltada ao comércio e às ações sociais. Pela manhã, visita comerciantes e trabalhadores do Centro de Rio Branco, com passagem pelo Calçadão da Benjamin Constant. Ao meio-dia, participa de um almoço com o missionário Jorge, do Projeto Jefé – Transformando Vidas, para tratar de políticas sociais, prevenção à violência e oportunidades para crianças, jovens e famílias do Acre.

Já Thor Dantas não terá compromissos públicos nesta terça-feira. Segundo comunicado divulgado pela campanha, o candidato será submetido a um procedimento cirúrgico oftalmológico e, por esse motivo, sua agenda pública estará suspensa. As atividades de campanha serão retomadas após o período de recuperação.