Zé Lopes defende novo governo em evento de Alan Rick em Rio Branco

Zé Lopes participou do evento na capital/Foto: Assessoria

O candidato a deputado estadual Zé Lopes participou, nesta segunda-feira (24), da inauguração do comitê central do candidato ao Governo do Acre, Alan Rick, no Centro de Rio Branco. Durante o evento, ele falou ao ContilNet sobre a experiência de conciliar sua campanha eleitoral com o apoio à candidatura de Alan Rick.

Segundo Zé Lopes, a campanha tem proporcionado contato direto com a população e revelado, segundo sua avaliação, um desejo por mudanças no comando do Estado.

“Está sendo uma experiência maravilhosa. A gente sente o calor das pessoas que estão querendo um novo governo, uma transformação do Acre”, afirmou.

O candidato também destacou a importância da inauguração da Casa 10, como é chamado o comitê central da campanha de Alan Rick. O evento reuniu apoiadores e candidatos que integram a chapa, além de outras lideranças políticas.

Para Zé Lopes, a campanha tem como objetivo renovar a esperança da população acreana e criar perspectivas para que os moradores possam construir uma vida melhor no próprio estado.

“Vamos renovar e vamos voltar a dar esperança para as pessoas que acham que melhorar de vida é comprar uma passagem e ir embora do Acre. Fica com a gente”, declarou.

A inauguração do comitê central marcou mais uma agenda da campanha de Alan Rick, que disputa o Governo do Acre nas eleições deste ano.