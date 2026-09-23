Planos de saúde passam a cobrir DIU hormonal para pacientes com endometriose

O dispositivo tem formato semelhante à letra T e é inserido no útero, onde libera gradualmente o hormônio. — Foto: Reprodução

Pacientes com endometriose que possuem plano de saúde poderão ter acesso ao DIU hormonal com cobertura obrigatória pelas operadoras a partir de 1º de outubro. A mudança foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e inclui tanto o dispositivo quanto o procedimento para sua inserção.

A nova regra vale para casos em que houver contraindicação ou não adesão ao uso de contraceptivos orais combinados, conforme os critérios estabelecidos pela ANS.

A medida foi oficializada pela Resolução Normativa nº 680, publicada em 18 de setembro de 2026, que alterou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, lista que define os atendimentos de cobertura obrigatória pelos planos.

Como funciona o DIU hormonal

O dispositivo intrauterino hormonal libera levonorgestrel, um hormônio sintético que atua no útero. Entre seus efeitos está a redução do fluxo menstrual e, em alguns casos, a interrupção da menstruação.

Segundo as informações divulgadas pela ANS, o DIU pode provocar amenorreia — ausência ou cessação da menstruação — em até 60% das usuárias.

O dispositivo tem formato semelhante à letra T e é inserido no útero, onde libera gradualmente o hormônio.

Para as mulheres que continuam menstruando após a colocação, o fluxo tende a ficar mais reduzido, o que pode contribuir para a melhora da qualidade de vida de pacientes que enfrentam cólicas e sangramentos intensos associados à endometriose.

A cobertura, no entanto, não se aplica indistintamente a todas as pacientes com endometriose. A inclusão no rol estabelece condições específicas para que o procedimento seja de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Conteúdo Original / Fonte: Agência Brasil