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Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

Convidado da união com Travis Kelce no Madison Square Garden, ator de Ruptura destacou clima íntimo

Por Redação ContilNet
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Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
O casal ainda mantém as fotos oficiais do casamento sem divulgação

Ator esteve entre os mil convidados no Madison Square Garden e destacou o clima acolhedor e tradicional da celebração.

O casamento da cantora Taylor Swift com o jogador da NFL Travis Kelce, realizado no emblemático Madison Square Garden, em Nova York, continua rendendo relatos de bastidores. O ator Adam Scott, conhecido por papéis em Ruptura e Madame Teia, compartilhou detalhes da cerimônia durante entrevista ao programa Today.

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De acordo com as informações apuradas pelas jornalistas Andressa Sarkis e Claudia Meireles para o portal METRÓPOLES, Scott enfatizou que, apesar do gigantismo do evento, o clima foi surpreendentemente intimista e emocionante.

“No fundo, parecia apenas um casamento normal, com duas pessoas que se amam”, declarou Adam Scott sobre a união, conforme apurado por Andressa Sarkis e Claudia Meireles no METRÓPOLES.

Detalhes da cerimônia, padrinhos e brincadeira em família

Conforme detalhado pela cobertura de Andressa Sarkis e Claudia Meireles no METRÓPOLES, a celebração contou com momentos marcantes e estrelas no altar:

  • Padrinhos e Celebrantes: A união foi conduzida pelo ator Adam Sandler. O irmão da cantora, Austin Swift, atuou como “homem de honra”, enquanto Jason Kelce, irmão do noivo, foi o padrinho principal.

  • Reação da Família: Scott contou ter comparecido acompanhado da esposa, Naomi Scott, e brincou sobre ter ganho pontos com a filha Frankie, de 17 anos e fã da cantora, embora tenha perdido outros por não tê-la levado.

  • Reservas dos Noivos: Embora Travis Kelce tenha classificado a noite como a melhor de sua vida, o casal optou por não divulgar imagens oficiais da cerimônia até o momento.

  • Data da Cerimônia: A celebração ocorreu no dia 3 de julho, coroando quase três anos de relacionamento do casal.

Quem revelou detalhes sobre o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce?

O ator Adam Scott revelou bastidores do evento durante participação no programa norte-americano Today, destacando a emoção e o clima íntimo da festa.

Onde ocorreu o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce?

A cerimônia reuniu cerca de mil convidados no ginásio Madison Square Garden, em Nova York.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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