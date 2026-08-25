Cantora gravou samba concorrente para o Carnaval 2027 em parceria com Arlindinho e prepara anúncio oficial na escola

Instagram/Reprodução

A cantora integra a parceria de compositores para o Carnaval 2027 e deve ser coroada oficialmente na final do concurso em setembro.

A cantora Anitta causou alvoroço nas redes sociais ao aparecer vestindo uma blusa da Acadêmicos do Grande Rio. O registro ocorreu durante a gravação de uma das obras que concorrem no disputado concurso de samba-enredo da agremiação de Duque de Caxias.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, Anitta assina a composição ao lado de Arlindinho, Igor Leal, Fred Camacho, Fabian Juarez e Diego Nicolau. A grande final da disputa está agendada para o dia 20 de setembro.

“O Metrópoles confirmou com fontes da escola que Anitta será a nova Rainha de Bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027, assumindo o posto no lugar de Virginia Fonseca”, revelou a reportagem de Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Bastidores da escolha, agenda de shows e negociação prévia

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, os bastidores da contratação envolveram estratégia de imagem e acertos de agenda:

Anúncio Oficial: O anúncio oficial deve ocorrer após o encerramento das apresentações da turnê “Equilibrium”, com a coroação planejada para a quadra da escola no dia 20 de setembro.

Flexibilidade de Agenda: Anitta não exigiu redução drástica de presença nos ensaios por conta dos compromissos internacionais, garantindo participação em datas marcantes da agremiação.

Estratégia da Diretoria: A Grande Rio buscava um nome de forte alcance de mídia para manter os holofotes na bateria após a passagem de Virginia Fonseca.

Sondações Anteriores: Antes de acertar com a agremiação tricolor da Baixada Fluminense, a artista chegou a negociar com a Mocidade Independente de Padre Miguel, escola na qual desfilou como musa em 2016.

Anitta é a nova Rainha de Bateria da Grande Rio?

Sim. A informação foi confirmada pelos bastidores da escola de samba de Caxias, com anúncio oficial e festa previstos para setembro.

Quem são os parceiros de Anitta na composição do samba da Grande Rio?

Anitta assina a obra ao lado de Arlindinho, Igor Leal, Fred Camacho, Fabian Juarez e Diego Nicolau.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet