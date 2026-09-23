Benny Blanco diz que peidos deveriam ser normalizados em casais

Benny Blanco afirmou que peidar em relacionamentos é algo natural.

Monica Schipper/Getty Images for Rare Impact Fund

Produtor musical e marido de Selena Gomez afirmou que o hábito é natural e comparou o som de seus peidos ao de desenhos animados.

O produtor musical Benny Blanco dividiu opiniões ao defender que soltar gases em um relacionamento amoroso deveria ser encarado como algo totalmente comum e sem tabus. A declaração foi dada durante sua participação no programa SubwayTakes with Kareem Rahma.

Conforme apurado pela jornalista Gabriela Francisco para o portal Metrópoles, o marido de Selena Gomez explicou seu ponto de vista de forma bem-humorada sobre o convívio a dois após as refeições:

“Tipo, logo de cara, eu queria dizer: ‘Ei, comemos uma refeição incrível. Estava deliciosa e você não precisa correr para o banheiro’. A gente solta gases. É uma coisa tão natural… Deixa rolar”, explicou o artista.

Mútua concordância e histórico de hábitos curiosos

Apesar de defender a naturalidade do corpo, Blanco frisou que a prática exige cumplicidade do casal e que um “show de um homem só” não funciona. Bem-humorado, o produtor brincou sobre as suas próprias características: “Os meus são como desenhos animados. Se o Pernalonga fosse peidar, os meus seriam assim”.

A declaração reacendeu debates nas redes sociais sobre o histórico de posicionamentos inusitados de Benny Blanco envolvendo rotinas de higiene e cuidados pessoais.

Falta de banho diário: Em 2024, declarou à revista People que não costuma tomar banho todos os dias para preservar a oleosidade natural da pele e do cabelo.

Aroma marcante: Afirmou que gosta de misturar aromas como tabaco e algodão-doce para deixar um rastro de cheiro onde passa.

Comida na banheira: Em publicações nas redes sociais, o artista já compartilhou momentos consumindo fast-food dentro da banheira enquanto se preparava para o banho.

“Benny Blanco compartilhou uma opinião polêmica no programa SubwayTakes… Durante a conversa, o marido de Selena Gomez afirmou que peidar deveria ser completamente normalizado em relacionamentos… Blanco, entretanto, disse que a regra só funciona se ambas as partes concordarem”, destaca a apuração realizada por Gabriela Francisco no Metrópoles.

O que Benny Blanco disse sobre soltar gases no relacionamento?

Segundo apuração de Gabriela Francisco no Metrópoles, o produtor afirmou no programa SubwayTakes que o ato é natural e deveria ser aceito entre casais que concordam com a prática.

Qual a opinião de Benny Blanco sobre rotina de banho diária?

Conforme relata Gabriela Francisco no Metrópoles, Benny Blanco revelou anteriormente que não toma banho todos os dias para não remover os óleos naturais da pele e do cabelo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet