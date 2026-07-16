Victor Garcia disse que Neymar joga pôquer em nível profissional e que o jogo de cartas foi responsável por tirar o atleta do futebol

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Segundo o ex-profissional Victor Garcia, o craque do Santos atua em nível de alta performance nas cartas, o que exige noites sem dormir e extremo desgaste mental.

As recentes aparições de Neymar em torneios de cartas logo após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 continuam rendendo fortes debates nos bastidores do esporte. Desta vez, Victor Garcia, campeão e ex-jogador profissional de pôquer, usou suas redes sociais para fazer uma revelação contundente sobre a rotina do camisa 10 e sua relação com os gramados.

As declarações foram divulgadas originalmente pelo jornalista Gabriel Lima, do portal Metrópoles. Segundo Garcia, a paixão de Neymar pelas cartas superou o status de mero passatempo, tornando-se uma atividade com dedicação de nível profissional que acabou colidindo com sua carreira no futebol.

“Falta de sinceridade sobre as escolhas”

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Victor Garcia afirmou categoricamente que o pôquer desempenhou um papel crucial no distanciamento do craque dos gramados em alto rendimento. Para ele, a rotina exigida pelas mesas de alta performance é incompatível com o dia a dia de um atleta de futebol de elite.

“Eu, como ex-profissional do pôquer, afirmo: Neymar hoje joga poker em nível profissional, e o pôquer foi um dos responsáveis por ele deixar de ser um jogador de futebol. Motivo? Exigência de horários com o jogo, madrugadas em claro e mente levada ao extremo. É a escolha dele, só deveria ser sincero”, disparou o especialista.

A polêmica ganhou força após Neymar ser fotografado disputando um campeonato mundial de pôquer em Las Vegas, nos Estados Unidos. Embora tenha sido eliminado ainda na primeira fase do torneio na Nevada, a presença do atacante dividiu opiniões entre torcedores e analistas esportivos.

Campanha discreta na Copa do Mundo de 2026

A relação de Neymar com o futebol de seleção vive um momento de questionamentos. Durante o Mundial de 2026, o meia-atacante ocupou a reserva da equipe brasileira e teve uma participação reduzida, entrando em campo em apenas duas partidas:

Brasil 3 x 0 Escócia: Entrou ao longo do jogo na vitória brasileira;

Brasil 1 x 2 Noruega: Atuou nas oitavas de final e marcou o único gol da Seleção ao converter uma cobrança de pênalti, que não evitou a desclassificação precoce do país.

Atualmente, o jogador encerrou suas férias na Disney ao lado de Bruna Biancardi e das filhas e prepara seu retorno ao Brasil para se reapresentar ao Santos.

Qual foi a acusação de Victor Garcia contra Neymar?

O ex-jogador profissional de pôquer Victor Garcia afirmou que o envolvimento de Neymar com o jogo em nível profissional — que exige madrugadas acordado e alto desgaste mental — foi um dos fatores que o afastou da dedicação necessária ao futebol de elite.

Onde Neymar jogou pôquer recentemente?

O jogador participou de uma competição de cartas em Las Vegas, nos Estados Unidos, logo após o encerramento da participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Como foi a participação de Neymar na Copa de 2026?

Reserva na maior parte do torneio, Neymar jogou apenas duas partidas (contra Escócia e Noruega). Ele marcou um gol de pênalti na derrota por 2 a 1 contra os noruegueses, que eliminou o Brasil nas oitavas de final.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet