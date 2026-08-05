“Cansado de ser odiado”, diz Wagner Moura ao desabafar sobre política

Ator rebateu ataques por opiniões públicas e criticou a polarização em entrevista ao Conversa com Bial

Reprodução/Oscar.

Em entrevista ao “Conversa com Bial”, ator baiano refletiu sobre polarização, empatia na democracia e respondeu a críticas sobre ter sucesso financeiro e defender a justiça social.

O ator Wagner Moura fez um forte desabafo sobre o desgaste provocado pelas hostilidades e pela polarização política no Brasil durante sua participação no programa Conversa com Bial. Entrevistado diretamente de Atenas, na Grécia, o artista defendeu o afeto e a tolerância como pilares indispensáveis para o diálogo democrático entre pessoas com visões divergentes.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o ator admitiu o incômodo com o nível de repúdio que recebe por expor suas convicções públicas.

“No final, o que importa é o amor. É um clichê, mas é verdade. Estou cansado de ser odiado por uma galera. É cansativo”, declarou Wagner Moura em trecho destacado por Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Tolerância, liberdade de posicionamento e crítica às contradições

Conforme acompanhado e detalhado pela repórter Letícia Perdigão no METRÓPOLES, Wagner Moura enfatizou que as agressões virtuais e presenciais não irão silenciar sua voz:

Defesa da Democracia: Para o ator, a perda do consenso sobre a realidade é alarmante, destacando que a tolerância à divergência é o pilar fundamental para manter uma sociedade saudável.

Permanência nas Convicções: Ele ressaltou que continuará expressando o que pensa, assumindo os riscos de suas opiniões sem abdicar da liberdade de fala.

Resposta a Críticos: Wagner rebateu os comentários que apontam contradição entre atingir a prosperidade financeira e apoiar pautas voltadas à igualdade de direitos e justiça social.

Origem e Teto Financeiro: O artista questionou ironicamente a lógica de que pessoas bem-sucedidas deveriam abandonar valores progressistas assim que mudam de classe social.

O que disse Wagner Moura sobre o ódio que recebe por seus posicionamentos políticos?

O ator afirmou estar cansado do desgaste gerado pela hostilidade, mas reforçou que a empatia, o afeto e a tolerância a opiniões diversas são essenciais para a democracia.

Como Wagner Moura respondeu sobre ser de esquerda e ter sucesso financeiro?

O artista ironizou a ideia de que a conquista da estabilidade financeira exija abandonar ideais de justiça social, questionando “qual é o teto” de ganhos para deixar de crer em igualdade.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet