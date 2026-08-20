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Chico Buarque, Gil e Djavan movem ação contra deputada

Artistas questionam uso não autorizado de clássicos MPB em curso pago.

Por Redação ContilNet
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Chico Buarque, Gil e Djavan movem ação contra deputada
Reprodução/Redes Sociais

Artistas e herdeiros cobram indenização pelo uso de canções célebres no curso pago “Clube Antifeminista” sem autorização adequada.

Uma nova decisão da Justiça do Rio de Janeiro manteve as plataformas Google e Facebook como réus no processo movido por Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e herdeiros de Mário Lago e Augusto Boal contra a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PL-SC) e a Livraria Campagnolo. A disputa central gira em torno do uso de canções históricas da MPB em uma aula de divulgação do curso pago “Clube Antifeminista”.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, as obras foram licenciadas junto às editoras sob justificativas que não correspondiam à verdadeira finalidade comercial e ideológica do projeto.

“Os artistas afirmaram que houve violação de direitos autorais morais e patrimoniais, além de descumprimento do princípio da boa-fé e do dever de informação durante a obtenção das autorizações”, destacou a repórter Camilla Germano em cobertura publicada no METRÓPOLES.

Obras envolvidas, papel Big Techs e pedidos de indenização

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, o processo empresarial detalha diversos pontos de infração aos direitos autorais:

  • Obras Utilizadas: Músicas como Mulheres de Atenas, Super-homem – A Canção, Flor de Lis e Ai Que Saudades da Amélia foram executadas na aula magna.

  • Manutenção de Google e Meta: A juíza Maria Izabel Gomes Santanna de Araujo negou o pedido de exclusão das empresas por administrarem os canais (YouTube e Instagram) onde o conteúdo circulou.

  • Pedidos de Indenização: Os autores pedem a confirmação da retirada do material, R$ 50 mil para cada um por danos morais e reparação por danos materiais a ser calculada.

  • Provas Suficientes: A Justiça indeferiu o pedido das réas para depoimento pessoal dos artistas, considerando que dados da plataforma Cursology e de monetização do YouTube já sanam a instrução.

Por que Chico Buarque, Gil e Djavan processam a deputada Ana Caroline Campagnolo?

Os artistas alegam que suas músicas foram usadas em uma aula do curso pago “Clube Antifeminista” sem a devida transparência ou licença para fins comerciais e ideológicos.

Por que o Google e o Facebook continuam como réus no processo?

A Justiça do Rio entendeu que as empresas administram as plataformas onde o conteúdo circulou (YouTube e Instagram) e possuem capacidade técnica para cumprir as ordens de remoção.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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