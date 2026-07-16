Conheça livro lido por Bruna Marquezine e Shawn Mendes

O cantor Shawn Mendes, 30, e a atriz Bruna Marquezine, 27, foram vistos dividindo uma leitura enquanto caminhavam na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta (16).

O casal carregava um exemplar em inglês de “Sinners in the Hands of Loving God: The Scandalous Truth of the Very Good News” (“Pecadores nas Mãos de um Deus Amoroso: A Verdade Escandalosa das Boas Novas”, em tradução para o português), do autor Brian Zahnd.

Na obra, o pastor e teólogo questiona a visão de que Deus é punitivista e irado, proposta no sermão “Pecadores nas Mãos de um Deus Irado”, de Jonathan Edwards, publicado em 1741.

Na visão de Zahnd, publicada em 2017, o pastor questiona se ver Deus como um ser irado com os pecadores é algo bíblico, o que é temer a Deus e passagens como o genocídio do Antigo Testamento, a crucificação de Cristo e a punição eterna no inferno.

Impactado pela obra de Edwards três séculos depois, Zahnd se viu fascinado e aterrorizado por esse Deus furioso. “Assombrado por um medo que paralisava seu relacionamento com Deus, Zahnd passou anos orando por uma experiência divina do inferno”, descreve a sinopse. Até o momento, a obra não foi publicada no Brasil.

Relacionamento de Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Bruna Marquezine e Shawn Mendes passaram a ser vistos juntos no fim de 2025, quando chamaram a atenção ao passarem as festas de final de ano no Brasil juntos. Pouco tempo depois, também curtiram o Carnaval de Salvador, marcando presença no trio elétrico de Ivete Sangalo.

Desde então, os dois foram flagrados em diferentes ocasiões, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Em alguns momentos, Bruna viaja para Los Angeles, onde costuma passar uma temporada na casa do cantor.

Embora as aparições em público tenham alimentado rumores sobre o romance, Bruna e Shawn preferem manter a vida amorosa longe dos holofotes e evitam fazer declarações sobre o relacionamento.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

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