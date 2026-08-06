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Cozinheiro desistiu do MasterChef após picada de aranha; entenda

Reinaldo Bockor revelou ter errado prato de propósito na repescagem após sofrer com fortes dores no pé

Por Redação ContilNet
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Cozinheiro desistiu do MasterChef após picada de aranha; entenda
Divulgação/ Band

Participante da 13ª temporada de amadores sentia dores intensas na repescagem e decidiu abandonar a disputa; tratamento durou cerca de 30 dias.

O cozinheiro amador Reinaldo Bockor, participante da 13ª temporada do MasterChef Brasil: Amadores, usou suas redes sociais para revelar o verdadeiro motivo de sua eliminação durante a prova de repescagem do programa transmitido pela Band. O concorrente foi picado por uma aranha-marrom e precisou acelerar sua saída da competição por conta das dores intensas.

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, o agravamento do quadro de saúde impediu que Reinaldo mantivesse seu desempenho nas gravações.

“Eu estava com tanta dor e tão medicado que entendi que não teria condições de continuar na competição. […] Passei cerca de 30 dias com o pé para cima. Quase perdi um dedo por causa da mordida”, revelou Reinaldo Bockor em depoimento citado por Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Estratégia na repescagem e suporte da produção

Conforme detalhado pela apuração de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a dinâmica de gravações e os bastidores do atendimento médico envolveram os seguintes fatores:

  • Piora no Segundo Dia: Como cada episódio é gravado ao longo de dois dias, Reinaldo relatou que seu estado de saúde piorou significativamente na etapa final da prova de repescagem.

  • Empratamento Proposital: Diante da impossibilidade física de cozinhar, o participante optou por realizar um empratamento incorreto para garantir sua eliminação imediata pelos jurados.

  • Assistência Médica: O participante elogiou o suporte prestado pela equipe do reality show da Band, que ofereceu medicamentos e acompanhamento contínuo antes de seu retorno a Santa Catarina para o tratamento definitivo.

Por que Reinaldo Bockor desistiu do MasterChef Brasil?

O cozinheiro amador sofreu uma picada de aranha-marrom no pé durante o período de gravações e, devido às dores intensas e ao uso de medicação forte, optou por forçar sua eliminação.

Como Reinaldo Bockor conseguiu sair da competição?

Durante a prova de repescagem, o participante fez um empratamento errado de propósito para ser eliminado pelos jurados e iniciar o tratamento médico.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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