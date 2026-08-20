Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo

Criadora de conteúdo negou romance e afirmou manter apenas amizade com o cantor.

Reprodução/Instagram

Influenciadora de 21 anos negou envolvimento amoroso com a dupla de Kauan e explicou a dinâmica dos conteúdos produzidos.

A influenciadora digital Duda Rubert, de 21 anos, pronunciou-se publicamente para negar os rumores de que estaria vivendo um romance com o cantor sertanejo Matheus Aleixo, de 31 anos, integrante da dupla com Kauan. A especulação ganhou força após os dois aparecerem contracenando em gravações dentro de um veículo divulgadas nas redes sociais.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a jovem fez questão de destacar que a sua rotina profissional envolve produções similares ao lado de diversos artistas.

“Estou solteira, feliz, focada em mim, sem relacionamento, sem problema, sem nada. Gravei no carro com o Matheus, com o Carlinhos, com o Léo Foguete… são meus amigos. É 100% amizade”, afirmou Duda Rubert em declaração veiculada no METRÓPOLES.

Repercussão entre seguidores e status dos envolvidos

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a influenciadora apontou que o público costuma criar expectativas precipitadas sobre seus círculos sociais:

Associações Rápidas: Duda ressaltou que seus seguidores costumam presumir romances sempre que ela interage de forma mais próxima com convidados.

Conteúdo de Rotina: Os vídeos musicais em veículos fazem parte de um formato de engajamento recorrente em seus perfis oficiais.

Estado Civil: O cantor Matheus Aleixo encontra-se solteiro desde maio de 2026, quando anunciou o fim do casamento de 14 anos com Paula Aires.

Duda Rubert está namorando o cantor Matheus, da dupla com Kauan?

Não. A influenciadora esclareceu que está solteira e que o contato com Matheus Aleixo se restringe à amizade e à gravação de vídeos para a internet.

Quando Matheus Aleixo se separou de Paula Aires?

O cantor sertanejo anunciou o encerramento do seu casamento de 14 anos em maio de 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet