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Ex-apresentadora de TV assume ter assassinado a própria mãe a facadas

Angelynn Angie Mock declarou-se culpada perante a Justiça pelo crime ocorrido no Halloween do ano passado

Por Redação ContilNet
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Ex-apresentadora de TV assume ter assassinado a própria mãe a facadas
Redes sociais/Reprodução

Um dos crimes que mais chocaram o meio jornalístico e a opinião pública dos Estados Unidos teve um desfecho decisivo nos tribunais. A ex-apresentadora e repórter de televisão Angelynn Angie Mock, de 48 anos, declarou-se culpada perante a Justiça pelo assassinato de sua mãe, Anita Avers, de 80 anos, morta a golpes de faca.

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A declaração formal de culpa ocorreu perante a juíza Faith Johnson, no Tribunal Distrital do Condado de Sedgwick, no estado do Kansas.

Pena Prevista: A sentença da ex-comunicadora está agendada para ser anunciada no dia 5 de outubro, com expectativa de condenação à prisão perpétua.

Reconstituição do caso, atendimento policial e carreira na imprensa

O homicídio ocorreu na manhã de 31 de outubro do ano passado, na cidade de Wichita, mobilizando socorristas e forças policiais. De acordo com as informações apuradas e divulgadas pelo portal de notícias Metrópoles, os agentes encontraram a ré coberta de sangue na frente da residência da família no momento da abordagem.

Conforme os registros oficiais da promotoria americana e os detalhes apresentados na cobertura do Metrópoles, a cronologia dos fatos organiza-se nos seguintes pontos centrais:

  • Cena do Crime: A apuração do Metrópoles indica que os policiais foram acionados para atender a um chamado de ataque com arma branca, encontrando a idosa com múltiplas perfurações sobre a cama;

  • Tentativa de Socorro: Segundo divulgado pelo Metrópoles, a vítima chegou a ser levada às pressas para um hospital da região, mas não resistiu aos graves ferimentos;

  • Relatos de Testemunhas: As informações trazidas pelo Metrópoles mostram que vizinhos viram a ex-jornalista saindo da casa cambaleando e em choque, afirmando aos paramédicos que “precisava se salvar”;

  • Trajetória Profissional: Conforme publicado pelo Metrópoles, Angelynn teve passagem destacada como âncora e repórter da Fox 2 de St. Louis entre 2011 e 2015, migrando posteriormente para o setor corporativo.

O Ministério Público confirmou que a pena prevê a possibilidade de solicitação de liberdade condicional após o cumprimento mínimo de 25 anos de reclusão.

FAQ

Quem é a ex-apresentadora de TV que confessou ter matado a mãe nos EUA?

Segundo apuração do Metrópoles, trata-se de Angelynn Angie Mock, de 48 anos, que atuou como repórter e âncora do canal Fox 2 entre 2011 e 2015.

Qual pena a ex-jornalista da Fox News pode enfrentar na Justiça?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, a expectativa da promotoria é de condenação à prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 25 anos.

Quando e onde ocorreu o crime praticado por Angelynn Mock?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, o assassinato ocorreu no dia 31 de outubro do ano passado, na residência da família em Wichita, no estado do Kansas.

Acompanhe os desdobramentos de julgamentos criminais internacionais, confira os boletins de segurança e veja as principais notícias sobre o Poder Judiciário no Brasil e no mundo. Fique por dentro de todas as novidades sobre polícia, justiça, internacional e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles
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