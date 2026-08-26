Ex-apresentadora de TV assume ter assassinado a própria mãe a facadas

Angelynn Angie Mock declarou-se culpada perante a Justiça pelo crime ocorrido no Halloween do ano passado

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Um dos crimes que mais chocaram o meio jornalístico e a opinião pública dos Estados Unidos teve um desfecho decisivo nos tribunais. A ex-apresentadora e repórter de televisão Angelynn Angie Mock, de 48 anos, declarou-se culpada perante a Justiça pelo assassinato de sua mãe, Anita Avers, de 80 anos, morta a golpes de faca.

A declaração formal de culpa ocorreu perante a juíza Faith Johnson, no Tribunal Distrital do Condado de Sedgwick, no estado do Kansas.

Pena Prevista: A sentença da ex-comunicadora está agendada para ser anunciada no dia 5 de outubro, com expectativa de condenação à prisão perpétua.

Reconstituição do caso, atendimento policial e carreira na imprensa

O homicídio ocorreu na manhã de 31 de outubro do ano passado, na cidade de Wichita, mobilizando socorristas e forças policiais. De acordo com as informações apuradas e divulgadas pelo portal de notícias Metrópoles, os agentes encontraram a ré coberta de sangue na frente da residência da família no momento da abordagem.

Conforme os registros oficiais da promotoria americana e os detalhes apresentados na cobertura do Metrópoles, a cronologia dos fatos organiza-se nos seguintes pontos centrais:

Cena do Crime: A apuração do Metrópoles indica que os policiais foram acionados para atender a um chamado de ataque com arma branca, encontrando a idosa com múltiplas perfurações sobre a cama;

Tentativa de Socorro: Segundo divulgado pelo Metrópoles , a vítima chegou a ser levada às pressas para um hospital da região, mas não resistiu aos graves ferimentos;

Relatos de Testemunhas: As informações trazidas pelo Metrópoles mostram que vizinhos viram a ex-jornalista saindo da casa cambaleando e em choque, afirmando aos paramédicos que “precisava se salvar”;

Trajetória Profissional: Conforme publicado pelo Metrópoles, Angelynn teve passagem destacada como âncora e repórter da Fox 2 de St. Louis entre 2011 e 2015, migrando posteriormente para o setor corporativo.

O Ministério Público confirmou que a pena prevê a possibilidade de solicitação de liberdade condicional após o cumprimento mínimo de 25 anos de reclusão.

FAQ

Quem é a ex-apresentadora de TV que confessou ter matado a mãe nos EUA?

Segundo apuração do Metrópoles, trata-se de Angelynn Angie Mock, de 48 anos, que atuou como repórter e âncora do canal Fox 2 entre 2011 e 2015.

Qual pena a ex-jornalista da Fox News pode enfrentar na Justiça?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, a expectativa da promotoria é de condenação à prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 25 anos.

Quando e onde ocorreu o crime praticado por Angelynn Mock?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, o assassinato ocorreu no dia 31 de outubro do ano passado, na residência da família em Wichita, no estado do Kansas.

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Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles