Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos

Revisão considerou violência e drogas/Foto: Reprodução

O filme brasileiro “Meu Nome Não É Johnny” teve a classificação indicativa elevada de 14 para 18 anos. A mudança foi determinada após uma revisão conduzida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Durante a nova análise, foram identificados conteúdos relacionados à violência gratuita ou à banalização da violência, linguagem de conteúdo sexual ou chula, consumo de drogas ilícitas e produção ou tráfico de entorpecentes.

Segundo o despacho, o impacto desses elementos é ampliado pela frequência, relevância e composição das cenas, além da presença de conteúdo inadequado envolvendo criança ou adolescente.

O longa-metragem, lançado em 2008, acompanha a trajetória de João Guilherme Estrella, jovem da classe média do Rio de Janeiro que se envolve com o tráfico de drogas. A produção é protagonizada pelo ator Selton Mello.

A nova classificação passa a orientar a exibição e a disponibilização da obra no país. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (5) do Diário Oficial da União, nas páginas 118 e 119.