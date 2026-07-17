Gag de la gag: o que significa a expressão usada pelo filho de Boca Rosa

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O pequeno Cris, de apenas 5 anos, divertiu os seguidores de Bianca Andrade ao usar um bordão clássico da internet.

As redes sociais foram tomadas por fofura e curiosidade nesta semana. O pequeno Cris, filho da empresária e influenciadora Bianca Andrade (Boca Rosa) com o apresentador Fred Bruno, viralizou na web após protagonizar um momento divertido com a mãe, questionando se ela estava se sentindo “gag de la gag”.

A cena rapidamente ganhou o público e acendeu a curiosidade de milhares de internautas sobre a origem do termo. Os detalhes do momento em família e o significado por trás do jargão foram destacados pela jornalista Juliana Barbosa, do portal Metrópoles.

De onde vem e o que significa “Gag de la gag”?

Embora dita de forma espontânea pelo menino de 5 anos, a expressão tem raízes profundas na cultura pop da internet. Trata-se de uma variação das gírias em inglês “gag” ou “gagged”, amplamente popularizadas pela comunidade LGBTQIA+ global e por fãs de reality shows de sucesso, como RuPaul’s Drag Race.

Em tradução livre e no contexto das redes, o termo é utilizado para expressar um sentimento de extrema admiração, choque positivo ou surpresa exagerada. Ficar “gagged” significa estar tão impressionado com a beleza, o visual ou a atitude de alguém a ponto de “engasgar” ou perder as palavras. A adaptação “gag de la gag” eleva o elogio a um patamar ainda mais bem-humorado.

Celebração em família e Copa do Mundo

O momento descontraído coincidiu com as comemorações do aniversário de Cris, que completou 5 anos de idade no último dia 15 de julho. Nas redes, Bianca Andrade fez uma declaração emocionante ao filho: “Depois que você chegou, eu renasci. Parece que tudo que vivi antes foi um ensaio sobre a vida até você chegar”.

O pai, Fred Bruno, que está viajando a trabalho para cobrir a Copa do Mundo de 2026, também não deixou a data passar em branco e homenageou o garoto à distância: “O papai te ama mais que tudo no mundo inteiro e não vê a hora de te dar o abraço mais apertado do planeta”.

Perguntas frequentes sobre a gíria “Gag de la gag”

Qual o significado de “gag de la gag”?

A expressão serve para indicar um estado de choque, surpresa profunda ou grande admiração por algo ou alguém. É o equivalente a dizer que alguém está “de queixo caído” ou “passada”.

Quem popularizou a gíria “gagged” na internet?

A palavra ganhou força e capilaridade nas redes sociais por meio da comunidade LGBTQIA+ e do universo das drag queens, sendo um jargão muito comum entre os espectadores do reality show americano RuPaul’s Drag Race.

Quantos anos tem o filho da Boca Rosa e do Fred?

Cris completou 5 anos de idade em julho de 2026. Ele é fruto do antigo relacionamento entre a influenciadora Bianca Andrade e o jornalista esportivo Fred Bruno.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet