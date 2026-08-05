Giovanna Grigio volta às novelas em “Por Você”; veja bastidores

Atriz vive a médica Leandra, celebra cena com Renata Sorrah e muda visual para a trama.

Lucas Pasin

Longe do formato desde “Malhação: Viva a Diferença”, atriz vive a médica Leandra em “Por Você”, próxima trama das 19h da TV Globo.

Após um hiato de oito anos do formato diário na televisão aberta, período no qual se dedicou ao cinema e ao streaming em projetos como As Five e Rebelde, a atriz Giovanna Grigio está de volta ao horário nobre. Ela integra o elenco de Por Você, nova novela das 19h da TV Globo com estreia agendada para 17 de agosto.

Em entrevista concedida aos jornalistas Kaique Corrêa e Lucas Pasin para a coluna do portal METRÓPOLES, a artista comemorou a nova fase profissional e a oportunidade de dar vida à médica residente Leandra.

“A novela apareceu em um momento perfeito para mim. Eu queria uma personagem como a Leandra, que me desafiasse. Estou em uma fase muito gostosa, de muita colheita”, relatou Giovanna Grigio aos colunistas Kaique Corrêa e Lucas Pasin no METRÓPOLES.

Parceria com veteranas e mudança de visual

Conforme apurado pelos repórteres Kaique Corrêa e Lucas Pasin para o METRÓPOLES, os bastidores da produção contam com momentos marcantes de aprendizado e transformação:

Elogio inesquecível: Giovanna celebrou a troca de cenas com a veterana Renata Sorrah, revelando que chegou a comemorar nos bastidores após receber um elogio direto da atriz durante as gravações.

Aprendizado constante: A atriz afirmou encarar o set ao lado de Renata Sorrah e Ana Rosa como uma verdadeira oportunidade de absorver conhecimento sobre a atuação e a profissão.

Realização de sonho: Integrar o folhetim permitiu a Giovanna trabalhar com nomes que admirava, citando também parcerias com Alinne Moraes e Thiago Lacerda.

Novo corte de cabelo: Para compor o papel da residente Leandra, a artista passou por uma mudança de caracterização e adotou fios mais curtos, aprovando o resultado final.

Qual foi a última novela de Giovanna Grigio antes de “Por Você”?

A última novela da atriz na TV aberta havia sido Malhação: Viva a Diferença, exibida pela TV Globo em 2017/2018.

Quando estreia a novela “Por Você” na TV Globo?

A nova trama das 19h da TV Globo está prevista para estrear no dia 17 de agosto.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet