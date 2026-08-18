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Influenciadora de 33 anos morre após complicações de cirurgia e marido faz desabafo

Marta havia recebido alta hospitalar na quinta-feira (13), mas precisou retornar ao hospital no dia seguinte após passar mal em casa

Por Redação ContilNet
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Influenciadora de 33 anos morre após complicações de cirurgia e marido faz desabafo
Ela tinha 33 anos de idade/Foto: Reprodução

A influenciadora Marta Kelly de Oliveira Silva, de 33 anos, morreu nesta terça-feira (18) após sofrer complicações decorrentes de um procedimento cirúrgico. Moradora de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ela tinha cerca de 228 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava principalmente conteúdos sobre maternidade, família e rotina.

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Segundo informações divulgadas pelo perfil Informa Cidade, Marta havia recebido alta hospitalar na quinta-feira (13), mas precisou retornar ao hospital no dia seguinte após passar mal em casa. Ela permaneceu internada até esta terça, quando morreu.

Marta era casada com o influenciador Marcus Vinicius. Os dois estavam juntos havia 15 anos e eram pais de Théo, Ravi e Filippo.

Após a morte da companheira, Marcus publicou um longo desabafo nas redes sociais. Ao lado de uma foto do casal durante uma viagem ao Chile, o influenciador lamentou a perda e afirmou que ainda encontrava dificuldades para conseguir escrever sobre o momento.

Segundo Marcus, Marta foi “o amor da minha vida”, além de sua melhor amiga, companheira e uma mãe extraordinária. Ele também destacou características da personalidade da esposa, descrevendo-a como uma mulher tímida, simples e de coração puro, que demonstrava carinho e cuidado com as pessoas ao seu redor.

O influenciador afirmou ainda que Marta “lutou até o último instante” durante o período de complicações e ressaltou a força demonstrada por ela.

Como mãe, Marcus disse que Marta representava amor, proteção, cuidado e dedicação aos três filhos. Diante da perda, afirmou que seguir a vida sem a companheira será a missão mais difícil que já enfrentou.

Ele prometeu criar os três meninos da maneira que Marta gostaria e preservar a história da mãe para que eles cresçam sabendo o quanto foram amados por ela.

“Quero que eles conheçam a história da mãe, saibam o quanto foram amados por ela e mantenham viva a sua memória”, afirmou o influenciador.

Ao recordar os 15 anos ao lado de Marta, Marcus mencionou os momentos felizes e difíceis vividos pelo casal, além das conquistas, sonhos, planos e da formação da família. Ele também confessou ainda não saber como será acordar sem a esposa ou olhar para os filhos sem tê-la ao lado.

Mesmo diante da dor, Marcus afirmou que pretende honrar Marta diariamente, cuidando dos filhos, contando histórias sobre a mãe e mostrando fotos para que os meninos jamais esqueçam o amor que receberam.

No fim da mensagem, o influenciador pediu que sua fé no amor permaneça e afirmou que continuará cuidando dos filhos “por nós dois”.

Conteúdo Original / Fonte: Notícias ao Minuto
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