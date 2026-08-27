Influenciadora Hendy Ohara fratura a bacia após sofrer queda de escada

Criadora de conteúdo gravou o momento da queda enquanto mexia no celular e permanece internada.

Reprodução/ Instagram

Criadora de conteúdo gravou o momento do acidente ao mexer no celular enquanto descia os degraus e permanece no hospital sem previsão de alta.

A influenciadora digital Hendy Ohara deu entrada no hospital após sofrer um grave acidente doméstico ao escorregar e cair de uma escada.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a criadora de conteúdo compartilhou em suas redes sociais o vídeo do momento em que descia os degraus distraída com o aparelho celular.

“Eu quebrei a bacia, não vou poder sair daqui [do hospital] tão cedo. Mas eu estou bem”, tranquilizou Hendy Ohara em depoimento citado por Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Fratura no osso sacro, reação de seguidores e cuidados de saúde

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a queda resultou em lesões na base da coluna:

Diagnóstico Médico: Exames confirmaram fratura no sacro , osso de formato triangular localizado na base da coluna vertebral que integra a estrutura da bacia.

Registro em Vídeo: As imagens publicadas mostram a influenciadora perdendo o equilíbrio ao manusear o telefone celular, descendo vários degraus durante a queda.

Sem Previsão de Alta: Hendy segue sob acompanhamento médico hospitalar e sem data confirmada para retornar para casa.

Apoio nas Redes: Amigos e seguidores lotaram os comentários das publicações desejando uma recuperação rápida e tranquila.

O que aconteceu com a influenciadora Hendy Ohara?

Hendy Ohara escorregou e caiu de uma escada enquanto mexia no celular. Ela fraturou o sacro (osso da bacia) e precisou ser internada.

Hendy Ohara já tem previsão de alta hospitalar?

Não. Segundo declaração da própria influenciadora apurada pelo Metrópoles, ela continuará internada no hospital por tempo indeterminado até a consolidação da fratura.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet