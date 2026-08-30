Influenciadora Maya Massafera é internada em São Paulo após passar mal

Criadora de conteúdo deu entrada no Hospital Sírio-Libanês após passar mal

Equipe médica realizou exames para monitorar parâmetros cardíacos e neurológicos durante a internação/ Foto: Reprodução

A influenciadora digital Maya Massafera foi hospitalizada no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, após apresentar sintomas de um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC). O episódio clínico e a rápida internação de urgência foram divulgados neste domingo (30).

A equipe médica realizou exames de urgência para avaliar a extensão do quadro neurológico e monitorar parâmetros cardíacos. Após o atendimento inicial e o período de observação na unidade hospitalar, a influenciadora respondeu bem às intervenções e recebeu alta médica. Ela segue em recuperação domiciliar.

Nos últimos anos, Maya passou por uma série de procedimentos cirúrgicos e acompanhamentos hormonais associados ao seu processo de transição de gênero. O histórico recente da criadora de conteúdo inclui episódios anteriores de complicações de saúde que exigiram assistência hospitalar, como reações adversas a medicamentos e intercorrências pós-operatórias.

Até o momento, a assessoria de imprensa da influenciadora e a equipe do Hospital Sírio-Libanês não emitiram novos boletins médicos detalhando o diagnóstico definitivo.