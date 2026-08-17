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Juliano Floss anuncia fim do namoro com Marina Sena

Influenciador confirmou separação nas redes

Por Redação ContilNet
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Juliano Floss anuncia fim do namoro com Marina Sena
Juliano confirmou o término pelas redes/Foto: Reprodução

Juliano Floss anunciou nesta segunda-feira (17) o fim de seu relacionamento com a cantora Marina Sena. A confirmação foi feita pelo influenciador por meio de uma publicação nos Stories do Instagram.

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No comunicado, Juliano afirmou que decidiu tornar a separação pública em respeito às pessoas que acompanharam e torceram pelo casal.

“Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim de meu relacionamento com Marina”, escreveu.

O influenciador não informou o motivo do término nem apresentou outros detalhes sobre a decisão. Até a publicação desta matéria, Marina Sena não havia se manifestado publicamente sobre a separação.

Juliano e Marina assumiram o relacionamento em 2024 e, desde então, compartilhavam momentos juntos nas redes sociais. A diferença de idade entre os dois chegou a despertar comentários entre internautas, mas o casal sempre demonstrou publicamente não se incomodar com a repercussão.

Juliano Floss ficou nacionalmente conhecido por seus vídeos de dança nas redes sociais e também participou do BBB 24. Marina Sena é cantora e ganhou projeção no cenário musical brasileiro com sucessos como “Por Supuesto”.

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