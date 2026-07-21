Karoline Lima abre o jogo sobre rumores de gravidez com Léo Pereira

A influenciadora Karoline Lima, 30, usou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para interagir com seguidores e tirar dúvidas sobre seus cuidados de saúde e bem-estar. Em um vídeo nos Stories, ela explicou qual estratégia usa para evitar a gravidez.

A declaração se deu após o anúncio de noivado com o jogador Léo Pereira, 30, e depois de crescerem os rumores sobre uma possível gravidez. No entanto, a posição da influenciadora afastou qualquer especulação sobre uma possível gestação.

Ao desabafar, ela explicou que, atualmente, utiliza o DIU (Dispositivo Intrauterino) para prevenção. “Eu tenho o DIU Kyleena [hormonal]. Já usei anticoncepcional e já usei o DIU de cobre. O anticoncepcional eu sempre esquecia, porque eu sou bem esquecida mesmo. Então, para evitar, eu coloquei o DIU de cobre”, explicou Karoline Lima.

A influenciadora revelou ainda que a mudança de método de prevenção de gravidez se deu após o nascimento da filha. “Na época, eu tirei. E, depois da Cecília, já coloquei de volta, acho que no primeiro mês de ela nascer, eu já coloquei o Kyleena, que é o que eu tenho até hoje”.

Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram, na última segunda-feira (13), que estão noivos. A publicação nas redes sociais se deu após rumores de que o casal teria reatado o romance.

A oficialização do casal se deu após alguns meses separados. Os dois, que começaram a namorar em dezembro de 2023, terminaram o relacionamento em janeiro deste ano.

No entanto, desde o início da Copa do Mundo 2026, os dois são alvos de notícias sobre uma possível reconciliação. E o anúncio de noivado confirma a atual realidade do casal.

Vale lembrar que Karoline é mãe de Cecília, 4, fruto do antigo relacionamento com o jogador Éder Militão. Lé Pereira, por sua vez, é pai de dois filhos: Helena, 6, e Matteo, 5. As duas crianças são fruto de um relacionamento com a ex-esposa Tainá Castro, que hoje é esposa de Militão.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielacarvalho.

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Conteúdo Original / Fonte: gabrielacarvalho