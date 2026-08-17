Karoline Lima relata vício em joias: “Preciso me controlar”

Influenciadora comprou novo anel de rubi após perder peça de R$ 16 mil e pediu orações aos fãs

Reprodução/redes sociais.

Influenciadora usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira para admitir que gastou em novo acessório após perder peça avaliada em R$ 16 mil.

A influenciadora digital Karoline Lima usou seus stories no Instagram, na madrugada desta segunda-feira (17/8), para fazer uma confissão sobre seus novos hábitos de consumo. Pouco mais de duas semanas após perder um anel de rubi avaliado em quase R$ 16 mil, a modelo revelou ter comprado outra peça igual e admitiu estar “viciada” em joias.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para a coluna Fábia Oliveira, no portal METRÓPOLES, a criadora de conteúdo costumava se considerar controlada com dinheiro.

“Preciso me controlar. Eu sempre fui uma pessoa mão de vaca, mas tô abrindo a mão por coisas caras. Peguei gosto por comprar joias. Orem por mim”, brincou Karoline Lima em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Perda do anel anterior, simpatia sem resultado e coleção de anéis

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a influenciadora não conseguiu recuperar o acessório antigo:

Buscas Frustradas: Karoline contou que procurou o anel por todos os cantos e chegou a recorrer a simpatias populares, como dar três pulinhos para São Longuinho, mas a peça não reapareceu.

Decisão de Reposição: Inconformada com a perda financeira e sentimental, decidiu comprar uma nova joia para substituir a antiga.

Excesso de Acessórios: A influenciadora revelou que sua maior paixão no momento é a compra de anéis, brincando que já não tem mais espaço nos dedos para encaixar tantas peças.

Repercussão com Seguidores: O desabafo em tom descontraído gerou milhares de interações entre os fãs, que comentaram o novo hobby da influenciadora.

O que aconteceu com o anel de rubi de Karoline Lima?

Karoline Lima perdeu um anel de rubi avaliado em R$ 16 mil e, após tentar encontrá-lo sem sucesso, decidiu comprar uma nova peça idêntica.

O que Karoline Lima falou sobre seu vício em joias?

A influenciadora disse que sempre foi econômica, mas pegou gosto por comprar joias caras, em especial anéis, brincando com os fãs e pedindo que “orassem por ela”.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet