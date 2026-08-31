Influenciadora se pronunciou no Instagram sobre confusão em camarote de festa.

Malévola Alves se pronuncia sobre prisão e confirma fiança de R$ 1,6 mil

Criadora de conteúdo se envolveu em briga por acesso a camarote em festa na capital paulista.

A influenciadora digital Malévola Alves manifestou-se no Instagram no domingo (30/8) para esclarecer os detalhes sobre sua detenção ocorrida na madrugada em São Paulo.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a famosa confirmou a confusão no evento e explicou ter sido liberada mediante fiança.

“Tô em casa já, teve uma briga lá na festa, teve maior rolo (…) não estou presa. Paguei uma fiança de R$ 1.600,00 e saí”, declarou a influenciadora em trecho destacado por Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Origem da confusão em camarote e defesa da influenciadora

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o desentendimento começou por questões de acesso no local:

Início do Impasse: Malévola teria sido autorizada a entrar em um camarote, mas acabou abordada por um funcionário que questionou sua presença, irritando seus acompanhantes.

Briga Generalizada: A influenciadora interveio na discussão para defender os amigos, momento em que a situação escalou para um confronto generalizado.

Posicionamento nas Redes: A famosa minimizou os boatos na internet, alegando ter sido um exagero das redes sociais, e afirmou que sua assessoria jurídica publicará uma nota oficial.

Por que a influenciadora Malévola Alves foi presa em São Paulo?

Ela foi detida após se envolver em uma confusão generalizada em um camarote de uma festa na capital paulista.

Qual o valor da fiança pago por Malévola Alves para deixar a delegacia?

A própria influenciadora confirmou ter pago o valor de R$ 1.600,00 para ser liberada.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet