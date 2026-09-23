Meta derruba perfil de série de Porchat sobre Banco Master e Lagoinha

O perfil no Instagram da série apresentada por Fábio Porchat foi suspenso pela Meta e restabelecido.

Meta derruba perfil de série de Porchat sobre Caso Master e Lagoinha

Página do projeto “Revelando Brasil” ficou temporariamente fora do ar no Instagram; episódio é sucesso de audiência e supera 2,7 milhões de acessos no YouTube.

A plataforma Meta suspendeu temporariamente, na manhã desta quarta-feira (23/9), a conta oficial no Instagram do projeto “Revelando Brasil” (@revelando.brasil). O canal veiculou nesta semana um vídeo especial apresentado pelo humorista e apresentador Fábio Porchat, detalhando supostas conexões financeiras e políticas entre o Banco Master, a Igreja Batista da Lagoinha e parlamentares brasileiros.

Conforme apurado pela jornalista Evellyn Paola para o portal Metrópoles, a conta no Instagram foi restabelecida horas após a queda e já voltou a operar normalmente na rede social.

O que aborda a produção “Revelando: Grandes Igrejas, Master Negócios”

A reportagem investigativa aborda as ligações entre o pastor André Valadão, o empresário Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master — instituição citada em apurações de movimentações atípicas e rombos financeiros.

O conteúdo examina ainda as ramificações dos personagens com personalidades da política nacional, mencionando o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os idealizadores do projeto — que conta com o apoio do podcast Calma Urgente, do ICL Notícias, da Mídia NINJA e do movimento 342 Artes —, a Meta enviou um comunicado genérico afirmando que a publicação “não segue os padrões da comunidade”, sem especificar qual diretriz exata teria sido violada.

Apesar da suspensão no Instagram, o episódio lançado na segunda-feira (21/9) tornou-se o vídeo mais assistido do YouTube no Brasil em menos de 24 horas, ultrapassando a marca de 2,7 milhões de visualizações.

“A Meta derrubou, na manhã desta quarta-feira (23/9), o perfil no Instagram ‘Revelando Brasil’… Horas depois, no entanto, o perfil foi restabelecido e agora já pode ser acessado normalmente. O grupo informou que a Meta afirmou que o conteúdo ‘não segue os padrões’… mas não especificou qual regra foi descumprida”, destaca a apuração realizada por Evellyn Paola no Metrópoles.

Por que o perfil da série de Fábio Porchat foi suspenso pela Meta?

Segundo apuração de Evellyn Paola no Metrópoles, a Meta alegou que a página do projeto “Revelando Brasil” descumpriu os “padrões da comunidade”, mas não especificou qual regra exata teria sido violada.

O perfil no Instagram já voltou a funcionar?

Conforme relata Evellyn Paola no Metrópoles, poucas horas após a suspensão na manhã de quarta-feira (23/9), a conta @revelando.brasil foi restabelecida e voltou a ser acessada normalmente.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet