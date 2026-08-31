Morre Carlos Monforte, pioneiro do Bom Dia Brasil, aos 77 anos

Ícone da cobertura política e ex-apresentador da TV Globo tratava um câncer

Reprodução/Globo

Ícone da cobertura política de Brasília e histórico profissional da TV Globo enfrentava tratamento contra um câncer.

O jornalismo brasileiro perdeu nesta segunda-feira (31/8) o profissional Carlos Monforte, que faleceu aos 77 anos. A confirmação da morte foi transmitida pela GloboNews.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, Monforte estava internado tratando um câncer.

“Carlos Monforte construiu uma trajetória histórica marcada pela cobertura política em Brasília e esteve à frente da estreia do Bom Dia Brasil em 1983”, destacou a reportagem de Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Formação em Santos, estreia na TV e legado no jornalismo

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a carreira do comunicador atravessou décadas de fatos marcantes do país:

Início de Carreira: Nascido em Santos (SP) em 1949, iniciou no jornalismo no jornal A Tribuna antes de se formar em 1972, passando também pelo jornal O Estado de S. Paulo .

Chegada à Globo: Ingressou na emissora em 1978 e atuou em reportagens do Jornal Nacional e Fantástico .

Pionerismo na Bancada: Em janeiro de 1983, comandou a edição inaugural do Bom Dia Brasil , tornando-se uma referência em análises e reportagens políticas direto da capital federal.

Despedida: Detalhes sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgados pela família.

Qual foi a causa da morte do jornalista Carlos Monforte?

Carlos Monforte morreu aos 77 anos enquanto passava por um tratamento contra o câncer.

Qual foi o papel de Carlos Monforte na história do Bom Dia Brasil?

O jornalista foi o primeiro apresentador a comandar o telejornal matutino da TV Globo, em sua estreia no ano de 1983.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet