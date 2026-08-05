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Noiva de Oruam chama atenção com corpo diferente; veja repercussão

Fernanda Valença exibiu físico mais musculoso e definido na web, dividindo opiniões do público.

Por Redação ContilNet
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Noiva de Oruam chama atenção com corpo diferente; veja repercussão
Instagram/Reprodução

Fernanda Valença chamou a atenção dos internautas ao compartilhar registros da nova forma física, fruto de rotina de treinos e hábitos saudáveis.

A influenciadora digital Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, virou assunto nas redes sociais ao publicar novos registros do seu visual. Os seguidores notaram uma mudança marcante na aparência da jovem, que surgiu com o corpo visivelmente mais musculoso e definido.

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De acordo com as informações acompanhadas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, as fotos geraram uma onda de comentários divididos entre elogios à dedicação física e opiniões contrárias ao resultado.

“Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novos registros nas redes sociais. O motivo foi a mudança em seu físico, que apareceu visivelmente mais musculoso e definido”, destacou Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Reações dos internautas e foco na disciplina

Conforme detalhado pela apuração de Letícia Perdigão para o METRÓPOLES, o novo porte atlético de Fernanda movimentou a caixa de comentários da publicação:

  • Elogios à disciplina: Diversos seguidores exaltaram o foco da influenciadora na academia, destacando frases como “Isso tem nome: disciplina e força de vontade!” e “Pegou o projeto verão e levou a sério”.

  • Surpresa com a mudança: Outros internautas afirmaram ter ficado impressionados com a transformação acelerada, chegando a apontar que a jovem parecia “irreconhecível”.

  • Críticas sobre o visual: Um grupo de usuários expressou preferência pelo estilo anterior da influenciadora, considerando o físico atual com excesso de definição.

  • Rotina saudável: Fernanda costuma utilizar seus perfis para mostrar o dia a dia de treinos intensos, alimentação equilibrada e hábitos focados no bem-estar.

Quem é a noiva do rapper Oruam que chamou atenção pela mudança física? Trata-se da influenciadora digital Fernanda Valença, que compartilha conteúdos de vida saudável e rotina nas redes sociais.

Qual foi o motivo da repercussão na foto de Fernanda Valença? A influenciadora surgiu com o corpo mais definido e musculoso fruto da rotina de academia, recebendo elogios pela disciplina e opiniões divididas dos seguidores.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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