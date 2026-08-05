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Equipes de emergência e saúde mental foram acionadas por espectadores; influenciador foi localizado em segurança e encaminhado a hospital na Flórida.

O apresentador e influenciador norte-americano Perez Hilton (nome artístico de Mario Lavandeira) gerou forte preocupação entre seus seguidores ao realizar uma transmissão ao vivo nas redes sociais em estado de crise psíquica. Alertadas pelos espectadores que acompanhavam a exibição no TikTok, as forças de segurança foram acionadas para prestar socorro.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, profissionais de saúde mental e socorristas compareceram ao local e prestaram apoio à família antes de encaminhar o influenciador ao hospital.

“Em nota enviada à imprensa americana, o gabinete do xerife de Miami-Dade informou que o homem foi encontrado em segurança e encaminhado a um hospital da região, onde recebe atendimento médico”, destacou Camilla Germano no METRÓPOLES.

Posicionamento da equipe e trajetória profissional

Conforme detalhado pela apuração de Camilla Germano para o METRÓPOLES, representantes do apresentador se pronunciaram sobre a situação:

Nota dos empresários: Dante Rusciolelli e Rebekah Kochan confirmaram que buscavam contato direto com o cliente e ressaltaram que a única prioridade no momento é o bem-estar e a saúde de Perez e de seus familiares.

Apoio especializado: O gabinete do xerife de Miami-Dade atuou em conjunto com equipes treinadas em intervenções de crise psicológica para garantir a integridade do apresentador.

Pioneirismo na web: Mario Lavandeira ganhou fama global nos anos 2000 ao criar um dos blogs de fofocas sobre celebridades mais acessados dos Estados Unidos.

Mudança de postura: Em sua autobiografia publicada em 2020, Perez manifestou arrependimento pelo tom ácido do início da carreira, afirmando buscar um estilo de vida focado na criação dos três filhos.

5. ONDE BUSCAR AJUDA EM CRISE DE SAÚDE MENTAL

Se você ou alguém que você conhece está passando por momentos difíceis, com pensamentos de automutilação ou ideação suicida, busque apoio profissional. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e confidencial 24 horas por dia pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br .

O que aconteceu com Perez Hilton durante a transmissão ao vivo?

O influenciador enfrentou um momento de crise psíquica durante uma live no TikTok. Espectadores acionaram os serviços de emergência, permitindo que a polícia e profissionais de saúde mental o resgatassem em segurança.

Qual é o estado de saúde de Perez Hilton?

Segundo nota do gabinete do xerife de Miami-Dade divulgada à imprensa, ele foi localizado em segurança e encaminhado a um hospital da região para receber tratamento e atendimento médico especializado.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet