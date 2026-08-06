Perez Hilton volta a se comunicar no hospital, confirma família

Familiar divulgou atualização sobre recuperação do influenciador após internação de emergência em Miami

Reprodução/Instagram @theperezhilton

Apresentador norte-americano segue internado após atendimento de emergência em Miami; parentes agradeceram mensagens e pediram privacidade.

A família do influenciador digital norte-americano Perez Hilton divulgou uma nota oficial atualizando o estado de saúde do apresentador. Após ser internado às pressas devido a um episódio de crise durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, os familiares confirmaram que ele já consegue se comunicar.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a declaração trouxe alívio aos seguidores e agradeceu as mensagens de carinho enviadas de diversas partes do mundo.

“Também conseguimos confirmar que Perez consegue se comunicar, o que trouxe esperança para nossa família. Pedimos, respeitosamente, que continuem com as orações, compreensão e apoio enquanto Perez segue se recuperando”, escreveu a família em nota citada por Camilla Germano no METRÓPOLES.

Atendimento policial e encaminhamento médico em Miami

Conforme acompanhado e detalhado pela reportagem de Camilla Germano no METRÓPOLES, o socorro ao influenciador mobilizou equipes especializadas dos Estados Unidos:

Acionamento dos Serviços de Emergência: Espectadores que acompanhavam a transmissão ao vivo na plataforma TikTok acionaram as autoridades ao perceberem que o influenciador enfrentava um momento de crise.

Atuação Policial: O gabinete do xerife de Miami-Dade deslocou equipes de suporte mental e intervenção em crises, que localizaram Perez Hilton em segurança e o encaminharam para uma unidade hospitalar da região.

Foco na Recuperação: A equipe de empresários do influenciador também se pronunciou pedindo privacidade e reforçando que o foco irrestrito do momento está voltado para o restabelecimento físico e emocional de Perez.

5. CANAIS DE APOIO EM SAÚDE MENTAL

Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, com pensamentos de autodestruição ou precisando de apoio emocional, busque ajuda imediatamente. O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza atendimento gratuito, confidencial e 24 horas por dia pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br. Em casos de emergência médica ou risco imediato, ligue para o SAMU (192) ou vá ao pronto-socorro mais próximo.

Qual é a atualização do estado de saúde de Perez Hilton no hospital?

A família confirmou que o influenciador voltou a se comunicar, o que renovou as esperanças quanto ao seu processo de recuperação.

Como aconteceu o atendimento de emergência a Perez Hilton?

Espectadores acionaram a polícia durante uma live no TikTok. Equipes de emergência de Miami compareceram ao local e o conduziram com segurança a um hospital.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet